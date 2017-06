Delegació del Govern apunta a una tempesta seca com a possible font de l'incendi forestal de Gàtova

Un raig latent és el possible origen de l'incendi declarat aquest dimecres a Gàtova (València) i que afecta a més de 350 hectàrees de superfície, segons ha informat el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, que ha visitat el Lloc de Comandament Avançat.

En declaracions als periodistes, Moragues ha destacat el desplegament "molt important" de mitjans en la zona, entre ells, 126 militars de la Unitat Militar d'Emergències, 12 autobombes, dues nodrisses, dos avions FOCA, amb capacitat per a 5.500 litres, l'activitat dels quals ha obligat a tancar el Port de Sagunt, dues brigades del Ministeri d'Agricultura i 50 efectius de la Guàrdia Civil, per part del Govern.

Sobre les causes, encara que Moragues ha assenyalat que s'ha de ser "prudent i caut", ha avançat que els indicis apunten a un raig latent de la tempesta elèctrica que va caure sobre la zona en dies passats. En la investigació oberta estan treballant agents del Seprona, tècnics de Medi ambient de la Generalitat i personal de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que són els que determinen les coordinades en les quals han caigut els rajos en les tempestes dels últims dies.

Moragues ha recalcat que un raig latent és aquell que, a pesar que puga haver caigut dies abans, pel vent de ponent de més de 50 quilòmetres i altes temperatures, comença a prendre i es provoca la flama i l'incendi. "Pot ser el causant", ha insistit el delegat, que ha recordat que hi ha hagut una gran activitat de tempesta elèctrica en la zona i molts rajos, encara que no es pot descartar res.

Mitjans aeris treballen en les tasques d'extinció del foc en la Sierra Calderona @SIAB_Castellon

Delimitar l'incendi

Ara, Moragues ha indicat que l'objectiu és perimetrar l'incendi "en el menor temps possible" ja que, si ben en general ja ho està, queden zones amb flames i encara persisteix el risc que s'estenga. Precisament, el delegat ha apuntat que la zona afectada en la Serra Calderona ja està delimitada i no hi ha risc de "expansió" per aqueixa part, si bé pot girar el vent, ha advertit. És en aquesta part on estan treballant els efectius de la UME.