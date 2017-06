L'extinció de l'incendi de la serra Calderona se centra en dos focus

L'extinció de l'incendi forestal de la serra Calderona se centra en dos focus, encara que els agents treballen amb els escenaris complexos que es poden derivar d'un canvi meteorològic com l'ocorregut aquest dijous, quan en menys d'una hora es va produir un "canvi total" en la direcció del foc.

Així ho ha assegurat el director general d'Emergències de la Generalitat Valenciana, José María Ángel, qui ha explicat que l'incendi, que va començar el dimecres a Gàtova (València) i també afecta als termes castellonencs de Sogorb, Altura i Soneixa, ha cremat "unes mil hectàrees" de massa forestal, arbrat i cultius abandonats.

Ángel ha dit davant els periodistes que el canvi de les condicions meteorològiques registrat el dijous, amb un vent de ponent de més de 40 quilòmetres per hora, "va posar moltes vegades en perill als professionals".

Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), aquest divendres a primera hora la temperatura en la zona afectada per l'incendi era de 23,5 graus centígrads, la humitat relativa del 33 per cent i bufa un vent fluix del nord-est amb ratxes de 15 quilòmetres per hora.

En l'actualitat es treballa en dos focus, un entre Sogorb i Soneixa, on s'està actuant perquè el foc no afecte a l'Autovia Mudèjar i la línia ferroviària València-Saragossa, i un altre entre Gàtova i Altura, en la carretera CV-25.

En aquest punt, ha dit, "la situació és molt millor que anit, però amb el canvi de vent que es pot produir a mitjan vesprada pot traslladar a situacions complexes".

Ángel ha destacat la "gran coordinació" que hi ha entre totes les institucions i agències que treballen en l'extinció.

Ha destacat que si no haguera existit aquesta coordinació, els escenaris als quals s'estan enfrontant els professionals, amb una "climatologia hostil i una orografia molt complexa", avui hauria de parlar "de magnituds de milers i milers d'hectàrees amb perill a infraestructures, amb perill a vides i amb una situació molt mes complexa en aquesta emergència".

Finalment, ha agraït la col·laboració de totes les institucions de l'Estat, a través de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i el Ministeri d'Agricultura, així com a comunitats autònomes "germanes" com Catalunya, Aragó o Castella-la Manxa, i als ajuntaments que han volgut col·laborar en l'extinció de l'incendi.