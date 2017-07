Risc alt d'incendis a les comarques de l'interior amb possibilitat de tempestes seques

Este dijous 13 de juliol el nivell de prealerta es taronja per risc alt d'incendis a les comarques de l'interior de tot el territori.

La jornada tindrà nuvolositat d’evolució diürna per l’interior, amb possibilitat d’algun ruixat ocasional per la vesprada i tempestes seques. Es podran superar els 36ºC per punts de l’interior.