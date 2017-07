Risc entre alt i extrem d'incendis a totes les comarques de l'interior

Este dimecres 12 de juliol serà un dia poc ennuvolat i amb temperatures en ascens, sent notable este ascens de les màximes en algunes zones de l'interior. Això provoca la prealerta roja a les comarques de l'interior de València per risc extrem d'incendis, mentre a l'interior de Castelló i sud de València i nord d'Alacant el nivell de prealerta es taronja per risc alt.

El vent serà variable fluix, tendint a component de llevant, excepte en l'interior de València on la tendència és a component oest.