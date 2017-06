Un bomber exregidor del PP, en l'incendi de Gàtova, càrrega contra els "governs ecologistes"

Un vídeo en directe mentre es crema la serra Calderona i els bombers realitzen els treballs d'extinció de les flames, un vídeo crític amb les polítiques de conservació de les muntanyes que dura poc més d'un minut i que ha realitzat un bomber castellonenc en plena tasca d'extinció.

Este és el vídeo realitzat per Manolo Mallol, bomber de Castelló que aquest dijous va penjar en el seu perfil de facebook el vídeo i que carrega contra els "governs ecologistes" que converteixen la muntanya "en un infern". Aquest divendres al matí, en el perfil de facebook de Mallol el vídeo havia sigut vist quasi 900.000 vegades i compartit més de 30.000.



En el seu al·legat, entre altres acusacions, Manolo Mallol, qui va ser regidor del PP en l'Ajuntament de l'Alcora (Castelló), critica que "els governs proteccionistes de la muntanya que vinguen ací a passar per enmig d'aquests esbarzers, per enmig d'aquestes carrasques, val?, per a arribar al focus de l'incendi. I quan l'incendi s'agafa que t'ajuden a eixir de dins, no et fot? Ací haurien d'estar netejant la muntanya la gent que està en l'atur cobrant 400 euros, doneu-los 800 i que vinguen a netejar, encara que solament siga mitja jornada. Treballem en la prevenció, perquè quan açò es crema, es crema tot, i amb una mica de sort, no eixim escaldats els bombers". "Com ens agrada protegir la muntanya deixant que siga un puto infern, doncs així ens va, així ens va... governs ecologistes, veniu ací a tirar-nos una mà, gràcies".