El parc natural de la Serra Calderona, 18.000 hectàrees de pulmó verd amenaçat pel foc

El parc natural de la Serra Calderona, entre les províncies de València i Castelló, és un dels espais naturals protegits més emblemàtics de la geografia valenciana. Declarat parc natural el 15 de gener de 2002, s'estén sobre més de 18.000 hectàrees -la serra Calderona ocupa 60.000 hectàrees en els límits del sistema Ibèric-. La diversitat d'ambients forestals i la importància de les espècies presents, com la surera, defineix a aquest espai natural com un enclavament de gran valor natural i com el pulmó verd més pròxim a la ciutat de València.

No obstant açò, el paratge s'està veient amenaçat per les flames. L'incendi declarat dimecres passat en la localitat valenciana de Gàtova i que ja ha cremat al voltant d'1.300 hectàrees en la zona -el foc afecta a les localitats de Gàtova, Sogorb, Altura i Soneixa, en les províncies de València i Castelló- amenaça seriosament al parc natural, en els límits del qual ja ha cremat unes 600 hectàrees.

Els bombers treballant en les tasques d'extinció del foc en la serra Calderona

Encara que sembla que la millora de les condicions meteorològiques estan facilitant que el foc no s'estenga, el fort vent de ponent que es va produir durant la jornada del dijous va provocar que s'augmentara fins a en prop de quatre vegades l'extensió afectada per les flames. "Per sort, les condicions meteorològiques han millorat considerablement i no estem davant un incendi paorós i descontrolat, i no ha afectat al cor del parc, sinó al perímetre", ha assegurat el secretari autonòmic de Medi ambient, Julià Àlvaro.

El foc declarat dimecres passat afecta a una zona, en la localitat de Soneja, que ja va patir les flames en 2009 -llavors es van cremar 1.013 hectàrees en la Serra Calderona encara que el foc no va arribar a entrar en el parc-. Precisament, per a trobar l'últim gran incendi forestal que va afectar al paratge natural caldria remuntar-se a 1994, quan 6.717 hectàrees del que avui és espai protegit van ser pastura de les flames. En els últims anys s'han produït incendis de menor magnitud a l'entorn del paratge -Gilet, Serra, Benifairó de les Valls...-, encara que cap d'ells ha arribat a afectar directament al parc natural.

El mirador del Garbí, al parc natural de la Serra Calderona

En l'actualitat, s'està treballant en el desenvolupament del nou Pla de Prevenció de la Calderona, un document la vigència del qual va acabar en 2016 i l'actualització del qual -que tindrà una validesa de deu anys- està previst que estiga finalitzada en breu. No obstant açò, és el PORN (Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals) el que dicta com s'ha de realitzar la recuperació: "De moment, caldrà deixar passar un temps, d'uns quatre anys, abans de poder actuar en la reforestació". Precisament, per a tutelar i controlar aqueixa recuperació, es conformarà una taula de concertació en la qual participaran tots els agents implicats.

Àlvaro ha lamentat que no s'haja gestionat adequadament el mitjà forestal amb el Partit Popular al capdavant de la Generalitat Valenciana: El 60% del territori valencià és forestal, al voltant d'1,3 milions d'hectàrees. En aquest sentit, ha lamentat que no hi haguera tècnics vinculats amb el territori que gestionen al capdavant dels parcs naturals o que no s'haja treballat per a evitar hiperdensitats. Així, ha reconegut que existeixen deficiències: "En tot el territori hi ha un milió d'arbres morts en els boscos que caldria retirar, així com també hem de recuperar espècies autòctones i resistents", però que s'està treballant per a revertir aquesta situació.