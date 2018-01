Fracassa l'estrena de l'AVE València-Castelló amb Rajoy a bord

L'estrena ha sigut un fracàs. L'AVE inaugural de Madrid a València i Castelló ha arribat amb retard aquest dilluns, ja que ha tardat una hora i quart a recórrer un trajecte calculat en 55 minuts. A l'escàs guany de temps previst en el nou servei d'alta velocitat a la capital de la Plana, criticat per diversos sectors i també per l'Administració valenciana, s'ha sumat una avaria, que ha mantingut parat el comboi 22 minuts a Sagunt amb el president del Govern, Mariano Rajoy, el de la Generalitat, Ximo Puig, i el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, a bord.

L'explicació oficial perquè el primer AVE a Castelló arribara amb retard ha sigut que s'ha produït una fallada en el sistema de canvi de via a Sagunt. L'ús en aqueix tram d'un tercer fil, o tercer rail, sobre la plataforma ja existent, triat com a alternativa a la construcció d'una nova doble plataforma, ha sigut objecte de polèmica des que Foment ho va decidir i ha portat fins i tot l'actual ministre a anunciar que, encara que es pose ara en servei, serà substituït en el futur per una infraestructura com la de tota la resta del traçat de l'AVE a Espanya. El que ha succeït aquest dilluns sembla confirmar que el tercer fil no era una bona bona idea.

A partir d'ara els viatgers tardaran el mateix a anar amb tren de Madrid a Castelló que d'Alacant a la capital de la Plana, dues hores i mitja. En realitat, el trajecte entre València i Castelló no millora les prestacions de l'Euromed. L'estat del corredor mediterrani fa que coste el doble recórrer tot el territori valencià, d'Oriola a Vinaròs (quatre hores i mitja) que viatjar en AVE des de la capital d'Espanya a Alacant o Castelló.

Acompanyaven en el comboi d'aquesta inauguració amb retard a Rajoy i Puig empresaris com Juan Roig o Vicente Boluda, que s'han destacat per la reivindicació d'inversions en el corredor ferroviari mediterrani.

"És un pas més, ni el més important, ni el definitiu", ha assegurat Ximo Puig en el seu parlament en arribar a l'estació de Castelló. Després d'assenyalar que el tren que entra en servei segueix els passos de l'Alvia, el president valencià ha emplaçat a "planificar millor" i a "fugir del treball a curt termini i l'arbitrarietat".

Puig ha reclamat un pla estratègic d'infraestructures i ha criticat com "clarament insuficients" els nivells d'inversió del Govern a la Comunitat Valenciana. Ha continuat amb una crida a "superar la visió radial d'Espanya" i el centralisme i ha destacat la necessitat del corredor mediterrani, moment en el qual ha agraït l'"impuls" dels empresaris en aquesta reivindicació. Segons Puig, el corredor mediterrani és "la infraestructura més important per al futur d'Espanya".

Després d'agrair al ministre el seu compromís amb la inversió en la infraestructura de rodalies i en el corredor, Puig ha exigit passar "de les paraules als fets", ha recordat l'injust finançament autonòmic i ha demanat que es recupere la lleialtat institucional que, com l'AVE, ha de ser "d'anada i tornada".

Per la seua banda, Rajoy ha qualificat l'AVE com una "infraestructura estratègica" i una "inversió productiva". El presidente del Govern ha considerat que l'AVE València-Castelló és un exemple i ha destacat que el trajecte entre Madrid i Castelló es redueix en 37 minuts i es quadruplica l'oferta, amb quatre combois diaris a partir d'aquest dimarts.

Rajoy ha assegurat que el corredor mediterrani és "una prioritat política i social real", ha recordat que el tercer rail sobre les vies existents ha suposat una inversió de 178 milions d'euros, però que s'invertiran 1.170 milions en la doble plataforma i 880 milions en l'eix passant de la ciutat de València. Segons el president del Govern, de 22.000 milions pressupostats per al corredor mediterrani s'ha executat ja el 62%.

Després de destacar les freqüents visites del ministre De la Serna a la Comunitat Valenciana, "16 en l'últim any", el president del Govern s'ha referit el pla de rodalies i ha anunciat 444 milions per a tres nous trams de l'autovia A-7.

"Tinc tota la voluntat de per a intentar resoldre el finançament", ha assegurat a continuació, després de justificar que en l'anterior legislatura no va ser possible perquè la prioritat era "evitar la fallida d'Espanya". Rajoy ha afegit que solament representa 137 diputats i és "imprescindible un acord amb el PSOE". "Faré tot el que estiga en les meues mans", ha indicat, per a dirigir-se a Puig i etzibar-li: "Faça vostè també tot el que estiga en les seues mans, que em consta que ho farà".