À Punt destinarà quasi 100.000 euros per a la seua campanya publicitària de llançament

À Punt Mèdia segueix superant etapes per a la seua obertura i necessita com l'aigua començar a fer que la seua arribada i imatge comencen a sonar en la societat valenciana més enllà dels conflictes sobre la plantilla o eixides de to dels seus consellers. La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha tret a concurs la campanya de publicitat per al llançament de la ràdio i televisió públiques per 99.500 euros més IVA a través d'un procediment negociat sense publicitat. El termini d'execució del contracte és de dos mesos.

La campanya, segons el plec de condicions va dirigida "al conjunt de la població de la Comunitat Valenciana, mitjans de comunicació, professionals del sector i líders d'opinió; anunciants, agències de publicitat i agències de mitjans i influenciadors i públics afins". L'empresa guanyadora del concurs haurà de realitzar la proposta d'estratègia i creativa i el pla de mitjans als quals dirigir la publicitat. De moment i fins que la televisió comence a caminar es basarà en l'engegada de la web i la ràdio.

Els objectius de comunicació de la campanya són aproximar la marca de'À Punt Mèdia a les persones, transmetre i insistir en els valors i el model que el nou espai representa, crear expectació i interès cap als nous continguts, proporcionar informació que afavorisca la re-sintonia amb la cadena, el dial i la web amb la finalitat que tots coneguen l'oferta audiovisual dissenyada, afavorir el clima positiu i participatiu cap a À Punt Mèdia i tot allò que representa i vincular i presentar la marca infantil i juvenil: La Colla.

"L'estil de la comunicació ha de ser un reflex dels valors i preservar dos dels pilars sobre els quals se sustenta À Punt Mèdia: la promoció de la llengua i la cultura valenciana, així com la vertebració del conjunt del territori", reclama el plec de condicions.