Així funcionarà la nova radiotelevisió valenciana

L’inici de l’any, el tercer amb el Govern del Botànic, ve marcat per la posada en marxa de la nova radiotelevisió valenciana . Al gener acaba el termini de presentació de projectes per a dirigir la corporació ( CVMC ) i des de la comissió en les Corts s’ha començat a elaborar el mandat marc, text base per al desenvolupament de l’ens. El document s’aprova per les Corts i estableix les línies bàsiques del sistema audiovisual. El mes passat el Consell Rector va enviar la seua proposta a la comissió perquè, a partir d’aquesta, es redactara el text definitiu, encara que el PP ja va anunciar que presentaria un text alternatiu perquè no estava d’acord que fóra la corporació qui desplegue la seua pròpia regulació.

Els objectius del contracte programa són revisables cada sis anys, encara que poden prorrogar-se durant dos, mentre s’elabora el següent. Una vegada aprovat, els propòsits es concreten en un contracte programa cada tres anys. Resulta cridaner, com criticava Ciutadans, que els processos per a designar un director, el projecte del qual ha de tenir en compte el mandat marc, i el mateix mandat es desenvolupen en paral·lel.

La proposta de l’òrgan rector determina que el primer objectiu és el desenvolupament de la qualitat informativa, el pluralisme i la igualtat entre homes i dones. Per a fer-ho, s’ha de promoure l’espai comunicatiu propi de l’àmbit lingüístic. Aquesta denominació, que no agrada gens a PP ni a Ciutadans, promet portar rastre en el debat del document, que se centra en la promoció de la llengua i la cultura valenciana i els valors reflectits en l’Estatut d’Autonomia. A més, s’inclina per l’ús del llenguatge no sexista i evitar oferir una visió estereotipada d’homes i dones, i també protegir els drets de la infància i de la joventut. Tot això es recollirà en un llibre d’estil per als periodistes, que haurà d’estar preparat en dos anys a tot estirar.

La nova plataforma haurà d’afavorir la cohesió social, per a la qual cosa ha de garantir que els ciutadans de diferents zones i grups socials s’entenguen entre si i promoure la participació d’aquests en els mitjans de comunicació. Per a garantir la independència i la professionalitat dels treballadors, especialment dels periodistes, estableix una “remuneració digna” , que no es detalla.

La divulgació de la cultura i, en general, del coneixement ocupa un dels apartats de la proposta del Consell Rector. Hi inclouen, a més de garantir l’accés a continguts culturals i la tasca pedagògica intrínseca als mitjans de comunicació –com a informadors sobre accions polítiques, socials, econòmiques i altres pròpies de l’entorn en què actuen–, reforçar la identitat valenciana i protegir la memòria històrica. Així mateix, indica que ha de fugir del centralisme típic de molts mitjans de comunicació i reflectir la diversitat local i comarcal de la Comunitat. S’especifica, a més, l’ajuda a la producció valenciana, amb un mínim del 35% de temps anual d’emissió que provinga d’empreses valencianes i producció original en valencià, al marge de subtítols i doblatge .

El document reflecteix i reflexiona sobre el pas a l’economia digital i a les noves maneres de consumir productes audiovisuals, qüestió que semblava oblidada en els debats sobre la nova corporació. Considera el Consell Rector que el nou ens ha d’abanderar el procés de canvi i desenvolupar continguts multiplataforma , així com també aprofitar el caràcter participatiu de les xarxes socials.

Pel que fa al finançament, la corporació planteja un sistema mixt : aportació directa de l’Administració i ingressos per venda de continguts i espai publicitari. És a dir, hi haurà anuncis en la nova radiotelevisió valenciana. Per al 2017, any en què es preveu que es pose en marxa el nou ens, la Generalitat aportarà prop de 80 milions d’euros; 55 pressupostats més els 28 no executats del pressupost anterior. Els criteris sobre la base dels quals s’adjudique l’espai publicitari (contingut, temps i franja horària) es determinaran en el contracte programa.

Contracte programa

Aquest text normatiu desplega amb més detall els objectius establits en el mandat marc. Serà revisable cada tres anys i pactat entre la CVMC i el Govern de la Generalitat.

El contracte detallarà les inversions anuals, les compres que faça la corporació, els indicadors de gestió i els mitjans que necessite. Indicarà, a més, les obligacions concretes de cada canal de televisió i ràdio i dels serveis interactius, i també els seus continguts. En altres paraules, la programació detallada.

Ha de reflectir el percentatge destinat a promoure el doblatge i a la producció audiovisual valenciana –al marge del que destine a la producció europea– un 6% obligatori per als operadors públics. Així mateix, haurà d’establir les sancions o les accions en cas que s’incomplisca el contracte.