Imputat el que fou número dos de Rita Barberá per un delicte continuat de finançament irregular en el PP de València

Alfonso Grau, que fou mà dreta de l'exalcadessa Rita Barberá, ha sigut citat pel titular del jutjat d'instrucció número 18 de València per a declarar com a imputat per un delicte continuat de finançament irregular del Partit Popular de la ciutat el pròxim 6 d'octubre.

#CasoImelsa. El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, citado para declarar como investigado por malversación,cohecho y delito electoral — TSJCV (@TSJCV) 21 de septiembre de 2017

Així ho ha anunciat el TSJCV a través del seu compte de Twitter, que explica que se li imputa en el context del cas Imelsa per malversació, suborn i delicte electoral pel finançament de les campanyes electorals de 2007 i 2011 a través de l'empresa Laterne.

També han sigut citats a declarar en condició d'investigats l'exgerent del PP provincial i la gerent del PP nacional, que han de declarar el dia 16 d'octubre.