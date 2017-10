Altres tres detinguts per les agressions de grups de l'extrema dreta a València durant el 9 d'Octubre

Tres persones més han estat detingudes per les agressions per part de grups de la ultradreta a les persones que participaven en la manifestació del 9 d'Octubre, Dia del País Valencià, convocada per col·lectius nacionalistes i d'esquerra.

Les noves detencions, practicades aquest divendres al matí, segons les mateixes fonts, s'uneixen a la que va tenir lloc en la tarda de dimecres passat d'una persona que va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar pels mateixos fets succeïts a València dilluns passat.

El delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, va assegurar dijous que en les pròximes hores hi hauria noves detencions en relació amb aquests fets i aquest divendres ha confirmat que continua el visionament d'"imatges, vídeos i tot tipus d'elements d'informació" que remeten de forma contínua a la Fiscalia de València.

Aquesta va obrir d'ofici diligències d'investigació en relació amb aquestes agressions, comeses per grups d'ultres als participants en l'esmentada manifestació, que enguany portava per lema "Sí al valencià", en vista de les nombroses imatges i informacions sobre aquests incidents en ple centre de la ciutat.

Moragues ha indicat huí, en ser preguntat per què no hi havia més detencions amb tant material que s'està visionant, que estan "subjectes a les diligències i actuacions que marqui la Justícia" en el marc d'un cas que està "judicialitzat" i on han de "respectar els temps".