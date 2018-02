Una altra investigació judicial per corrupció esguita de nou el PP valencià

El Jutjat d'Instrucció número 7 d'Alacant ha obert diligències pel denominat cas Fitur del Patronat de Turisme Costa Blanca, en el qual s'investiguen les adjudicacions realitzades per aquest organisme, dependent de la Diputació d'Alacant, a un reduït grup d'empreses, especialment per al muntatge d'estands en fires turístiques, tal com avança lamarinaplaza. El cas va ser denunciat per Compromís davant la Fiscalia Anticorrupció fa ara just un any, i el jutjat ha citat ja a declarar, en qualitat d'imputada o investigada, a qui era entre 2007 i 2008 la directora econòmica administrativa del patronat, l'exalcaldessa de Dénia Ana Kringe (PP). El frau que s'investiga arribava als 3,2 milions d'euros.

De fet, la mateixa Kringe va signar pagaments de fins a 753.000 a les empreses investigades. Amb la seua imputació, el panorama se li complica a l'exalcaldessa de Dénia, per a qui la Guàrdia Civil ha demanat en l'Audiència Nacional la imputació en el cas Púnica.

El jutjat cita també a declarar els empresaris de les mercantils, ambdues radicades al País Basc, que van rebre les adjudicacions. Mercedes Lasa i Javier Molinos, responsables d'Exporigging i Equipamientos Integrales de Stand Molinos, respectivament. Fins al moment de les adjudicacions, cap d'aqueixes mercantils estava especialitzada en el servei de muntatge per a fires turístiques. Els dos empresaris són matrimoni i, segons la investigació, actuaven com a gerents i apoderats respectius d'aquestes dues empreses en concursos als quals únicament concorrien ambdues o una de les dues, o resultaven beneficiades de contractes menors.

Així mateix, altres irregularitats sota investigació en el cas Fitur Costa Blanca serien el presumpte fraccionament de contractes, per a adjudicar-los sense licitació; la tramitació d'urgència, no motivada, de contractes per valor de 406.000 euros el 2005 i 655.000 el 2006, als quals només va concórrer la mercantil adjudicatària; o el pagament de quantitats molt desiguals per serveis similars, la contractació de serveis innecessaris o les adjudicacions mitjançant procediment negociat sense publicitat i sense invitació a altres mercantils.

Des que va comunicar els fets a la Fiscalia Anticorrupció, Compromís ha posat en relleu que el funcionament o modus operandi de la trama és “calcat” al de l'anomenat cas Gürtel, amb la que va competir pels pavellons de la Comunitat Valenciana en Fitur.

La investigació, no obstant això, no se cenyeix a l'organisme de la Diputació d'Alacant. En el seu moment, la Fiscalia va demanar també documentació als ajuntaments de Benissa i Benidorm per diversos contractes realitzats amb aquestes empreses des del 2002 i 2004, respectivament.

Amb tota la informació recollida, el fiscal va concloure que hi ha “elements suficients” per a pensar que els fets “pogueren ser constitutius de delictes”, per la qual cosa va sol·licitar l'obertura de diligències al jutjat, que s'ha produït ara.