Anticorrupció demana 4 anys a l’ex-CEO del Banc de València per la compra de la piscifactoria de l’exministre Asunción

La Fiscalia Anticorrupció demana quatre anys de presó per a l’exconseller delegat del Banc de València Domingo Parra per la compra amb informació falsa de la piscifactoria de l’exministre del PSOE Antoni Asunción Társilo Piles. L’adquisició de l’empresa va generar un perjudici econòmic a l’entitat de 29,1 milions d’euros que posteriorment va obligar al seu rescat per part de l’Estat i a la seua venda per un euro a CaixaBank.

En l’escrit conegut aquest dijous però firmat el passat 21 de febrer, el fiscal demana la pena més elevada per a l’exconseller delegat i director general del banc en el moment dels fets, l’any 2007, Domingo Parra, mentres que per a l’exdirector d’auditoria interna Carlos Zafrilla i l’exresponsable de participades Celestino Aznar sol·licita tres anys de presó.

Pel que fa a la responsabilitat civil, reclama que els tres indemnitzen solidàriament Caixabank com a successora del Banc de València amb 29,1 milions d’euros, quantitat que, en cas de renúncia, passaria al FROB. El fiscal demana al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz que òbriga judici oral contra aquestes dues persones. L’exministre Asunción va declarar el 2015 com a imputat en la causa.

L’entitat valenciana va ser intervinguda pel Banc d’Espanya al final de novembre del 2011, perquè hi va detectar un forat de capital d’uns 600 milions que es va esmenar amb una aportació de 1.000 milions del FROB, abans d’adjudicar-se en subhasta a CaixaBank.

El fiscal Anticorrupció considera que tant Parra com Zafrilla coneixien la mala situació econòmica de la piscifactoria (Grupo Mare Mar) i a pesar d’això van continuar amb la inversió i posteriorment es van quedar amb la totalitat de la piscifactoria de daurades. “A pesar de ser plenament conscients els acusats que, al capdavall, els estats que havia pogut reconstruir Altervia no representaven la realitat econòmica, financera o patrimonial del grup Mare Mar, van plantejar l’operació d’inversió amb un pagament de la meitat d’aquesta (3.000.000 €) directament, no a la societat en qüestió, sinó als seus socis (Antoni Asunción, entre ells), i per a la compra d’un percentatge en un negoci que no havia produït cap benefici des de l’inici i en què els socis havien invertit no més d’1.040.000 d’euros –sense descartar que aquesta quantitat corresponguera totalment o parcialment a alguna subvenció”, argumenta Anticorrupció.

La denúncia contra Parra i Asunción la va iniciar el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) quan va assumir el control del Banc de València arran del rescat. Posteriorment la Fiscalia Anticorrupció i l’Audiència Nacional han seguit amb la investigació.

No és l’única compra presumptament fraudulenta del Banc de València que s’investiga en l’Audiència Nacional.