Antonio Estañ s'estrena en el debat de política general carregat de retrets al Consell

Les polítiques del canvi no han arribat; no s'ha fet encara prou. És la tesi que ha defensat el portaveu de Podem en el debat de política general. Antonio Estañ s'ha estrenat aquest dimecres en l'hemicicle amb un dur repàs als dos anys del Govern que dirigeix Ximo Puig.

Amb un discurs més d'oposició que de suport a l'Executiu, el síndic ha realitzat durs retrets al president: la radiotelevisió pública, el mercat laboral, els desnonaments, el model turístic.... Tot temes en els quals el Consell ha anat treballant, però no en la direcció o a la velocitat que la formació morada espera.

Per a Estañ, no es va a l'arrel del problema. Les solucions són temporals, pegats, insuficients. Es treballa superficialment sobre un model de precarietat, amb empleats "que treballen 12 hores però en cobren 6"; es lluita contra la violència de gènere, però no es té en compte el treball reproductiu. Barracons, llistes d'espera, atur... La seua llista és llarga.

Estañ ha introduït temes controvertits com la taxa turística, que tant PSPV com Compromís es plantegen, però que encara no s'ha posat sobre la taula, i ha marcat el seu propi full de ruta per al Botànic: "En el curt termini, la prioritat hauria de ser garantir les condicions bàsiques i el compliment dels drets laborals; en el llarg termini, necessitem assumir la transició energètica, la descarbonització del nostre sistema productiu i caminar cap a una economia verda que ens permeta lluitar contra el canvi climàtic.

El portaveu de Podem ha acusat els socialistes de continuistes i, fins i tot, de psoar les bases perquè el PP construïra un model greument perjudicial per a la ciutadania. "És evidentment que gran part dels problemes als quals avui ens enfrontem com a societat tenen el seu origen directe en els 20 anys del PP. Però també és cert que el funest model va ser construït sobre els errors que va cometre el govern anterior en una altra oportunitat de canvi, potser semblant a aquesta, i per això convé no repetir-los".

La formació morada convocarà a la fi de mes la comissió de seguiment del Botànic per a pactar l'auditoria ciutadana.