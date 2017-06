La nova televisió valenciana regula la compra de producció externa

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha aprovat aquest matí el document que regularà el procediment per a la presentació, selecció, tramitació i contractació de els projectes de producció associada destinats a integrar-se en la graella de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, tant a la televisió, com a la ràdio i als mitjans digitals, de nom, provisional, àpuntmèdia.

Segons un comunicat, el document regula els diferents aspectes d’aquest procediment, com ara els criteris generals de selecció, la comissió d’estudi i valoració de projectes, les garanties de transparència en la selecció i contractació o les condicions econòmiques del contracte, entre altres. El document també recull els preus màxims per minut detallats per tipus de format. El procediment serà publicat a la web de la CVMC.

En la sessió d'este dijous, sempre segons el comunicat, el Consell Rector ha acordat també el nomenament de Carolina Marín González com a responsable de la Direcció d’Administració de la CVMC. El nomenament s’ha produït després d’un procediment públic de selecció. Marín ocupava des de març de l’any 2005 la Direcció Financera i de Recursos Humans de la Ciutat de la Llum a Alacant.