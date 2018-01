'Aspar' li renta la cara al seu equip de motociclisme en vespres del judici de la Fórmula 1 a València

Fa uns dies, coneixíem que l'equip motociclisme de Jorge Martínez, l' Aspar Team, canviava de nom per a passar a denominar-se Ángel Nieto Team en memòria de l'expiloto de Zamora, mort el passat estiu després de patir un accident quan circulava per Eivissa en quad. La imatge i el nom d'Aspar estan vinculats a un dels casos de presumpta corrupció que es jutgen a València, el cas Valmor.

L'expilot d'Alzira està imputat en el context del cas de l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 en la capital valenciana. El tribunal investiga les negociacions per a la celebració de la prova automobilística i la compra de Valmor, mercantil que era propietat del propi Jorge Martínez, de l'empresari Fernando Roig i de Bancaixa organitzadora del Gran Premi de València, per l'empresa pública Circuit del Motor i l'assumpció del deute per part de la Generalitat Valenciana. Aspar havia de declarar en el jutjat aquest mes de gener junt a l'expresident Francisco Camps i l'exconsellera Lola Johnson, unes declaracions que han sigut suspeses.

Segons la Udef, i una vegada analitzats, entre una altra documentació, més de 105.000 correus electrònics, Francisco Camps va prendre una sèrie de decisions que van permetre enriquir-se l'expilot valencià a compte de les arques públiques i amb una prova que va generar pèrdues des de la primera edició, en 2008 (12 milions d'euros). Així, Jorge Martínez va realitzar una inversió de 15.000 euros i es va convertir en l'organitzador de la prova, amb un sou de 9.000 euros al mes.

L'expilot d'Alzira també es va beneficiar de patrocinis milionaris a través de l'empresa Box 55 per valor de 14 milions d'euros. A més, va viatjar sovint acompanyat de Francisco Camps per gestions relacionades amb la Fórmula 1 amb càrrec a la Generalitat Valenciana, com va ser el cas del desplaçament a Londres per a tractar amb el magnat Bernie Ecclestone la pròrroga de la prova automobilística al juliol de 2011, poc abans de la dimissió de l'excap del Consell pel cas dels 'vestits', del que va ser declarat 'no culpable'. També es va desplaçar a Abu Dhabi, París o Florència a càrrec de Presidència de la Generalitat Valenciana.

Patrocinis milionaris

Aspar va aconseguir patrocinis per centenars de milers d'euros de mitja dotzena d'institucions i empreses públiques entre 1999 i 2011, amb el PP al capdavant de les diferents administracions. La quantitat més abundant va eixir de Circuit del Motor, de la qual va rebre en 10 anys 5,8 milions d'euros. L'Agència Valenciana de Turisme li va atorgar entre 2007 i 2011 un total de 2,8 milions. En 2010 va aconseguir 70.000 euros de la Ciutat de les Arts i les Ciències i a l'any següent 828.00 euros de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. A més, la Diputació de València li va concedir quatre milions d'euros entre 2008 i 2015.

D'altra banda, com revela la comptabilitat de Valmor Sports, Aspar va cobrar, també a través de Box 55, una remuneració anual que en 2010 va ser de 146.000 euros (IVA inclòs) i en 2011 de 147.499 euros.