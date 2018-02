Luis Bárcenas s'uneix a la versió de Ricardo Costa que exculpa a Gènova en la caixa B del PP valencià

L'extresorer del PP Luis Bárcenas ha assegurat aquest dimarts que va avisar el llavors tresorer nacional, Álvaro Lapuerta, de les irregularitats en el finançament del PP de València que li havia traslladat Ricardo Costa en una reunió. "Álvaro em diu que no em preocupe que parlarà amb València, que s'ocupava ell del tema. M'imagine que cridaria, però no tinc ni idea d'amb qui va parlar", ha explicat.

Durant la seua declaració com a testimoni en el judici de la trama valenciana de la trama Gürtel, centrada en el finançament del PP en aqueix territori, Bárcenas ha dit que recordava aqueixa reunió amb Costa, llavors secretari general del partit a València. En ella, Costa li trasllada "la seua preocupació per una instrucció de Víctor Campos, que era el que portava els temes econòmics".

Aqueixes instrucció, ha detallat a preguntes del jutge, "parlem de pagaments, d'assignar-li factures a determinades empreses perquè es feren càrrec de despeses del partit". Segons Bárcenas, va advertir a Costa que "açò estava prohibit". "Hi havia experiències, ens afectaven a nosaltres i especialment al Partit Socialista… sabíem quin era el resultat de fer les coses malament en aqueix sentit", ha afegit.

L'extresorer ha relatat que es va posar en contacte amb Lapuerta per a informar-li de les irregularitats que li havia relatat Costa. Lapuerta li va assegurar que ell s'anava a encarregar del tema i que es posaria en contacte amb el PP valencià per a transmetre'ls les ordres de Gènova que aqueix era un sistema de finançament il·legal.

Bárcenas ha acabat admetent que, a la llum dels fets que es jutgen en aquesta causa, que "sembla ser que al final no es van complir". Amb la seua declaració, ha centrat la responsabilitat de tallar amb aqueix sistema en Lapuerta, de 91 anys, exclòs del judici de Gürtel perquè pateix "demència sobrevinguda".

En la seua declaració com acusat, Ricardo Costa va exculpar l'extresorer del PP i el partit de Mariano Rajoy del coneixement de la caixa B. Segons va relatar, va anar a explicar-los l'operatiu de finançament d'Orange Market i Bárcenas li va contestar: "Aquesta és una pràctica prohibida en el PP nacional i seria una Filesa 2".

Exculpa Gènova de les irregularitats

D'aquesta manera, Bárcenas ha corroborat la versió de Costa i ha fet un relat sobre com s'organitzava el finançament autonòmic i municipal de les campanyes que eximeix de qualsevol responsabilitat el PP nacional en la caixa B de la seua seu valenciana. Ha assegurat que Gènova advertia a les seues federacions territorials que no podien superar el límit de despesa de campanya i que en cap cas podien utilitzar fons propis ni acceptar donacions.

Ha explicat que, abans de les eleccions, s'elaborava un manual i es mantenia una reunió amb els responsables del partit en cada territori. En ella se'ls explicava com s'anava a finançar la campanya i que no podien superar el límit de despesa imposada per la llei: “Es donava la instrucció precisa que els únics fons per a la campanya eren els enviats per la seu nacional”.

Segons Bárcenas, en aqueixes reunions també es deixava molt clar que les seus territorials “no podien aportar fons captats per les seus provincials i incorporar-los a la campanya”. També s'advertia que no es podien acceptar donacions personals superiors a 6.000 euros, i sempre que no foren empresaris que contractaren amb l'administració pública.

"L'advertiment era per escrit i es desenvolupava oralment abans de cada campanya", ha detallat Bárcenas. Sobre els fons, ha explicat que Lapuerta demanava un crèdit que després es repartia en la comunitats autònomes segons el límit de despesa electoral que tenien fixat.

"Es finançava mitjançant crèdit bancari i mitjançant la bestreta electoral en funció del resultat en les anteriors eleccions", ha insistit, rebutjant així qualsevol pràctica com la reconeguda pels capitosts de la Gürtel i el propi Costa.

Durant la seua declaració ha insistit que Gènova no estava al detall de cada pagament que es feia en les eleccions, i que les contractacions per a actes electorals corresponien a les seus regionals. "En la campanya autonòmica la intervenció que teníem era molt xicoteta, l'organització es feia des de les seu regionals", ha recalcat.