La jove morta a Benicàssim estava convençuda que la policia detindria el seu presumpte agressor

"Diuen que és un accident. I una merda. Segrest i assassinat". Així de contundent s'expressava en xarxes socials Inma, la mare de la jove de 20 anys morta dissabte passat a Benicàssim després que el cotxe en el qual viatjava al costat la seua exparella s'estavellarà contra una gasolinera. A més, va assegurar que la seua filla havia sigut víctima de maltractaments "durant més de dos anys" a mans de qui va ser el seu company sentimental.

En declaracions a Telecinco, Inma ha lamentat que no s'haja fet més després que presentaren tres denúncies en l'últim mes, i ha relatat que la seua filla estava convençuda que la policia detindria el seu presumpte agressor. Així mateix, es pregunta: “Per què no tenia la patrulla perseguint-lo a ell en lloc d'estar vigilant a la meua filla?”.

A través de les xarxes, la mare de la víctima ha explicat que van denunciar en diverses ocasions els maltractaments i intents d'agressió del presumpte agressor, que no deixava de "molestar" la família, "em va rebentar dues vegades la roda del cotxe, em va forçar el pany...". Aquestes denúncies van acabar en una ordre d'allunyament de 200 metres, encara que la jove no disposava de protecció policial completa en tenir una valoració de risc mitjà de reincidència.

La dona, que es pregunta "qui pagarà per tot això?", relata el que va succeir dissabte passat: "la meua xiqueta es va alçar per a anar a treballar [en un magatzem de taronges] i me la va llevar, la va agafar per força i me la va matar, estavellant el cotxe a posta".

El cotxe després del colp.

Dissabte passat, sobre les 6.45 hores, un cotxe amb dos ocupants que circulava per la N-340 procedent de Vila-real en sentit Barcelona se'n va eixir de la via i va col·lisionava contra el sortidor d'una gasolinera a Benicàssim, tot causant la mort de dos joves de 28 i 20 anys.

La Guàrdia Civil investiga els fets com un nou possible cas de violència masclista en el qual, presumptament, l'home (V.L.J. 'El Peonza') hauria infringit l'ordre d'allunyament i hauria introduït per la força la jove en el vehicle quan aquesta anava a treballar. Els investigadors barallen la hipòtesi que l'home hauria llançat el cotxe contra l'estació de servei per a provocar l'accident.

Tant el president valencià, Ximo Puig, com la vicepresidenta Mónica Oltra han reclamat extremar les mesures, "de caràcter educatiu i de caràcter punitiu", en els casos de víctimes de violència masclista. La també consellera valenciana d'Igualtat ha urgit l'Executiu central a traure aquest assumpte de la "confrontació partidista" i ha reclamat els primers 200 milions d'euros contemplats en el Pacte d'Estat.

"Cal donar-li tractament de problema d'Estat, com es va fer amb el terrorisme, i cal estar units al costat de les víctimes i enfrontats als agressors, cosa que s'aconsegueix amb negociació política", ha ressaltat la vicepresidenta valenciana.