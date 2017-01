El Bloc aposta per enfortir les estructures de Compromís

El Bloc va acordar dissabte en el seu Consell Nacional un full de ruta que aposta per l'enfortiment de les estructures de Compromís com a garants de la representativitat de la coalició, tant en l'àmbit orgànic com en el polític, i la renovació de les estructures que permeten l'apoderament de la militància.

La formació ha explicat en un comunicat que el màxim òrgan de decisió del partit entre congressos, reunit dissabte a Sagunt, ha fixat el treball a curt i mig termini "per a garantir el funcionament participatiu i igualitari de la coalició" i ha apostat "per més democràcia interna en Compromís".

D'aquesta forma, des del Secretariat General del Bloc s'ha reafirmat "el missatge clar de partit amb entitat pròpia que aposta per Compromís com la millor eina al servei de la societat valenciana".

El seu portaveu nacional, Rafa Carbonell, ha assenyalat que 2017 és "un any clau per al Bloc en el treball de fer la candidatura potent de Compromís per al 2019 amb el seu projecte polític propi".

Per la seua banda, la coordinadora nacional, Àgueda Micó, ha destacat la necessitat d'un Bloc "fort i ferm" per a "fer de Compromís, en el context actual, el partit capaç de generar el marc de defensa dels interessos valencians i posicionar-se de forma clara com l'opció capaç d'impulsar un valencianisme de majories del qual ha d'intentar fer partícep el conjunt de la societat valenciana".

Durant el Consell Nacional del Bloc també s'ha destacat la tasca dels consellers presents en la sala, entre ells, el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, i el d'Educació, Vicent Marzà, així com la tasca del portaveu en el Congrés dels Diputats, Joan Baldoví, o de la secretària autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando.

El representant del Bloc en el Parlament Europeu, Jordi Sebastià, o el president de les Corts i del partit, Enric Morera, també han ratificat "la importància en la voluntat unànime del Bloc d'apostar per la millora de Compromís al servei de la societat valenciana de progrés per a 2019".

Codi ètic

En la mateixa trobada han sigut triats els cinc membres del Bloc que formaran la comissió per a la redacció del Codi Ètic: Jordi Pla, Laura Morant, Joan Colomer, Dolors Gimeno i Joan Anna.

A més, l'òrgan nacionalista ha aprovat per majoria de la sala la proposta del Bloc Safor-Valldigna per a "seguir millorant el debat intern i empoderar a les bases del partit". Posteriorment, s'han aprovat per unanimitat altres resolucions a favor de la jornada contínua o la defensa dels cítrics valencians.

Homenatge a Frederic Aznar

El Bloc ha homenatjat a títol pòstum el militant històric Federic Aznar i Escrig a l'inici de l'assemblea. L'alcalde de Sagunt Quico Fernández ha lloat "el paper de lluitador en el partit, destacat i reconegut en la comarca i en tot el país" i "la seua trajectòria i implicació per la societat valenciana en el partit des de l'època de la UPV i en diferents associacions i entitats cíviques, sempre amb els seus reportatges gràfics darrere de tots els esdeveniments".