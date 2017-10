Calendari per a les primàries i congressos provincials del PSPV

El PSPV ha decidit desbloquejar els congressos per triar als secretaris generals de les tres províncies i les seves respectives executives. Blanqueries i les direccions provincials han fixat per a aquesta setmana les executives que han d'iniciar el procés orgànic de primàries que finalitzarà amb les votacions de les executives provincials els dies 16 de desembre a Alacant i Castelló i el 17 a València. Les primàries seran a dues voltes si es presenten més de dos candidats.



De moment, la diputada Mercedes Caballero i el exsecretario general de Joves Socialistes del Pais Valencià a Aldaia Rubén Fennollar han anunciat la seua candidatura a les primàries per a la secretaria general del PSPV a la província de València.



El calendari de campanya queda així:



20 octubre. Executiva.

25 octubre. Comité provincial

26-27 octubre. Presentació de les candidatures

28 octubre - 6 Novembre. Recollida d'avals.

7 -8 novembre. Proclamació de les candidatures i recursos.

9-18 novembre. Campanya electoral.

19 novembre. Primera volta de les primàries.

26 novembre. Segona volta de les primàries.

27 novembre- 2 desembre. Elecció dels delegats i congrés de restes.

16 i 17 desembre. Congressos.