Calp va gastar en el concert d'Any Nou 9.000 euros per a 13TV, 1.400 en vi o 1.500 en flors

Moltes despeses, alguns curiosos. Dels 80.000 euros que va costar el concert d'any nou a Calp interpretat per l'Orquestra Simfònica de l'Auditori Provincial d'Alacant (ADDA), la gran aposta cultural del seu alcalde, el popular César Sánchez, 45.000 van ser invertits per la Diputació d'Alacant que també presideix Sánchez i la resta, 35.000, pel propi ajuntament. A què es va dedicar aquests últims diners que va eixir de les patides arques municipals?

Una bona part va ser destinada a la difusió mediàtica del propi concert celebrat el passat 1 de gener: 9.680 euros, la partida més elevada, va ser abonada a una televisió de marcat biaix conservador, 13TV, que a canvi d'aqueixa quantitat va emetre en diferit l'esdeveniment pocs dies després, el 6 de gener, segons va anunciar en la seua pàgina de Facebook el propi alcalde. El consistori també va pagar altres 1.210 euros per un reportatge sobre el concert a Unió Editorial, editora del diari El Mundo entre altres rotatius, i 399 per a publicitat en el diari Las Provincias.

Menjar i beure

També es va invertir en menjar i beguda. 1.400 euros van ser a parar al famós vi calent amb el qual es va obsequiar als 2.000 espectadors que segons l'ajuntament van assistir a l'espectacle i que no van pagar entrada. Segons la documentació a la qual ha tingut accés aquest periòdic, es van servir a més dues tandes de menjars als músics que van participar en el concert: així, consta una primera partida de cent menús per 3.300 euros i una segona pel mateix concepte (altres 100 menús) per 1.200. En total, 4.500 euros.

Ornamentació

Va haver-hi altres despeses més dirigides a l'ornamentació i el protocol: 1.500 euros va costar l'arranjament floral de l'entrada del concert i una quantitat quasi similar, 1.368, la moqueta del passadís de l'entrada i passadís central.

Fullets

Fora dels anuncis publicitaris en els tres mitjans de comunicació abans citats, va haver-hi més desemborsaments per al que va ser la promoció i el màrqueting de la gran iniciativa de Sánchez: 349 euros per a disseny i creativitat de flyers, 2.174 per a la lona de promoció i més flyers. A més, també es van repartir fullets per a divulgar la celebració a través del sistema de repartiment per bústies . Sobre aquest tema, consten dues despeses, un de 701 euros i un altre de 245 facturats en tots dos casos a la mateixa empresa.

Viatges i seguretat

Per fi, l'ajuntament també es va fer càrrec del cost de la seguretat i de la infraestructura d'aquell esdeveniment nadalenc: 1.100 euros es van pagar a la mercantil dels dos autobusos amb 80 places per al trasllat dels músics en sengles viatges d'anada i tornada, doncs no debades va ser el primer concert de l'orquestra de l'ADDA fora de la seua seu a Alacant.

Altres 214 euros van ser a parar al servei d'ambulància; 1.064 per a la instal·lació de 6 condícies estàndar i un altre de minusvàlids; 968 euros per al lloguer i muntatge de l'escenari; i 5.385 euros (la segona partida més cara) per al vigilant de seguretat que es va contractar a una empresa privada.

Una sola nit enfront de tot un any

Els 35.000 euros que el gabinet de Sánchez va decidir gastar en una sola nit i per a la qual no es van escatimar esforços en publicitat i infraestructures són quasi la mateixa quantitat que li costen a l'ajuntament les activitats per al centre cívic de Calp durant tot l'any i que recentment han sigut licitades a una empresa d'Elx per 37.000 euros.