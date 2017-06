Camins escolars: Els xiquets guanyen autonomia i recuperen l’espai públic

Són tres especialistes en mobilitat des de diferents àmbits. Es tracta de Pilar Gil, enginyera de camins i experta en planificació i gestió del transport públic i la mobilitat; Belén Calahorro, especialista en mobilitat sostenible i dret ambiental; i Liduvina Calatayud, llicenciada en Geografia i Història i especialista en mediació, i formen Bicicoleando. Però, què és Bicicoleando? Un projecte per a la promoció de la mobilitat sostenible en l’àmbit escolar per mitjà de la posada en marxa dels anomenats camins escolars.

Com elles mateixes descriuen, Bicicoleando és: “un projecte de centre i de ciutat, divertit i transversal, que considera el camí casa-escola com un lloc d’aprenentatge i un espai ideal per al desenvolupament d’habilitats en els nostres xiquets, entre les quals destaquem l’autonomia i la responsabilitat, però sense perdre de vista que la implementació de camins escolars al nostre territori millorarà, sens dubte, les relacions entre les persones i la recuperació del dret de la infància de gaudir de la ciutat, com a pas necessari per a obtenir aquestes ciutats que tots volem, calmades i amables amb la ciutadania, viscudes a escala humana, pensades per les persones i per a les persones com a protagonistes de l’espai públic”.

Membres de l’Escola d’Oficis de Puçol i alumnes participants en el projecte de ‘Camins escolars’

En definitiva, l’objectiu d’iniciatives d’aquestes característiques és que els xiquets gaudisquen en el camí diari de casa a l’escola, no ja de seguretat sinó també d’autonomia, de manera que puguen conéixer millor l’entorn i recuperen el carrer –entés com a espai públic– com a lloc de convivència.

Com funciona?

Quan un ajuntament, un col·legi, un AMPA o un agent social determinat decideix implementar un projecte d’aquestes característiques a la seua àrea territorial d’influència, posa en marxa una eina global ben potent per a la gestió eficient, sostenible, segura i saludable de la mobilitat generada pel centre educatiu, que finalment tindrà repercussions a la ciutat.

En primer lloc, Bicicoleando lidera i gestiona una faena en equip que permet comptar amb la participació de tots els agents interessats, ja que entenen que la participació activa de tots és l’única manera de garantir l’èxit del projecte i la continuïtat en el temps. Per a fer-ho, es configura un grup dinamitzador, format per representants de les AMPA, equips directius, educadors, alumnes, famílies i, també, representants municipals i de la societat civil involucrada en el projecte en cada cas.

Un cartell informatiu sobre els camins escolars a la localitat de Puçol

Aquest grup dinamitzador és el que, amb l’orientació tècnica i el diagnòstic previ dut a terme per l’equip de Bicicoleando, i acompanyats a cada moment per aquest equip, defineix els objectius que s’han d’assolir en cada cas i planifica les actuacions que cal dur a terme i el cronograma que s’ajusta millor a les necessitats i a les possibilitats de les persones i de la realitat concreta de cada entorn.

El diagnòstic previ inclou un sociograma i una anàlisi tècnica de l’entorn urbanístic en què s’ha d’actuar i de les possibilitats de canvi i millora que té.

Quant a les actuacions dirigides a la sensibilització i la conscienciació necessàries perquè els camins escolars que finalment són projectats tinguen èxit, es proposen activitats formatives per a les famílies i per als educadors, i s’ofereixen idees i materials per a dur a terme activitats diverses, com ara xarrades, col·loquis, excursions, exposicions, tallers, concursos…

Cinc projectes en tres municipis valencians

Bicicoleando ha desenvolupat cinc projectes en tres localitats valencianes diferents. Una iniciativa que va començar a Marines, concretament en el curs 2014-2015, al col·legi Castillo del Real, i que s’ha estés als centres Cronista Chabret (Sagunt), Mediterrani (Port de Sagunt), Lluís Vives (Puçol) i Jaume I (també a Puçol).

Una xarrada informativa a Sagunt amb la participació d’alumnes, professors, mares i pares del col·legi Cronista Chabret

Així doncs, en tots els casos s’han creat itineraris “segurs i adaptats” i punts de trobada que són utilitzats diàriament, “cada vegada més”, pels menors. “Ens han permés recuperar costums, espais públics i en alguns casos, com en Cronista Chabret, s’ha aconseguit recuperar la tradicional entrada principal a l’escola, que dóna a una plaça, com a accés al centre davant de la que últimament s’utilitzava més i que dóna a una avinguda amb molt de trànsit”, explica Pilar Gil, que apunta que l’objectiu seria convertir en zona de vianants el tram de carrer que uneix la plaça amb l’escola, cosa que faria possible reduir el trànsit considerablement en l’entorn del col·legi. “Som davant d’una eina excel·lent per a millorar la ciutat”, apunta la impulsora de Bicicoleando, que conclou: “Una ciutat pensada per als xiquets és bona per a tots”.