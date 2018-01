Camps no pensa renunciar als seus privilegis, ni reconeix res

Francisco Camps, com Joaquín Sabina, ho nega tot. L'expresident valencià ha concedit a l'emissora valenciana CVRadio una entrevista aquest divendres en la qual se n'ha anat per la tangent. No pensa deixar els seus privilegis d'expresident en el Consell Jurídic Consultiu ni reconeix res. Després de canviar l'hora de l'entrevista telefònica en diverses ocasions -fins a cinc minuts abans de començar-, l'exdirigent popular no ha reconegut cap fet d'aquells que l'acusen els seus excompanys de partit en l'Audiència Nacional.

Tan lluny com es pot estar de l'autocrítca, Camps, que segueix obstinat que va salvar la Comunitat Valenciana de la ruïna, i que va posar la seua capital en el mapa, no s'ha molestat ni a defensar-se amb arguments; ha passat directament a la negació. "Jo tinc la tranquil·litat absoluta de no haver fet res. Sé perfectament el que he fet aquests anys de responsabilitats polítiques. Mai li vaig dir a ningú que fera res irregular. És impossible demostrar el que no s'ha fet", ha respost l'expresident al conductor del programa, amb el qual ha intentat enredar-se en diverses ocasions, acusant-lo d'"utilitzar el llenguatge de l'oposició".

"Hi ha mitjans que només parlen de la Comunitat Valenciana para a allò dolent", ha retret l'expresident popular, per a després fer gala dels projectes mastodòntics i dels grans esdeveniments. "Cal veure la quantitat de turisme [que va arribar] gràcies a allò que vam fer en el seu moment", ha desgranat. "València va ser una comunitat capdavantera en tot el país i en Europa i això dol als que no estimen València (...) La Fórmula 1 [pendent de judici] va ser una aposta de projecció de la comunitat i es va aconseguir, com l'America's Cup. En periòdics estrangers se segueix parlant d'això".

Preguntat per la posició del seu partit en les Corts Valencianes i en l'Ajuntament de València sobre la seua petició de dimissió, ha dit: "Ni ho valore. En Corts es van abstenir, en l'Ajuntament van votar en contra. Els criteris de funcionament dels grups entren en el moment".

Sobre l'enorme deute que va deixar, els barracons en els col·legis, la situació de la sanitat... l'expresident ho ha vinculat tot a l'infrafinançament autonòmic. Així mateix, ha denunciat una "persecució" per part d'aquells "que no estimen València: els socialistes, els catalanistes... que no volen una València forta i orgullosa, amb orgull de terra". "La nostra idea d'una Comunitat Valenciana forta i una Espanya forta es posa en dubte", ha considerat.