El banc públic amb Camps va prestar 3,3 milions a interés 0,5 % a l’exalcalde de Gandia quan ja era líder del PP

L’empresari i expolític del PP Arturo Torró va rebre una gran espenta pública als seus negocis privats quan ja era un referent del PP valencià d’Alfonso Rus i Francisco Camps. L’Institut Valencià de Finances –el banc públic de la Generalitat– va prestar 3,3 milions d’euros a una de les societats de l’exalcalde de Gandia en condicions molt avantatjoses (euríbor + 0,5 %), pràcticament fora de mercat. Torró encara deu a les arques valencianes aquests 3,3 milions que li han estat reclamats.

Arturo Torró, que està imputat en la trama de corrupció Púnica, ha tornat a aparéixer públicament amb els seus negocis. De fet, ha tornat al sector de l’òptica amb l’empresa Angels Visions. El polític i empresari està en concurs de creditors com a persona física i té unes quantes de les seues empreses també en suspensió de pagaments. És la presentació d’aquesta societat el que va provocar que els seus deutors –en aquest cas l’IVF– haja reclamat els 3,3 milions que no torna.

A preguntes d’eldiario .es , Torró va explicar que no li poden requerir res perquè està en concurs i que l’empresa Angels Visions no és de la seua propietat, “hi treballe com a consultor”. El ja expolític assegura que estarà en suspensió de pagaments fins que el Tribunal Suprem sentencie en el procés que té obert contra Bankia per l’eixida a borsa de l’entitat bancària. “En aqueixa operació vaig perdre 30 milions d’euros, que amb interessos, poden superar els 40 milions”, afirma. “No pague perquè no puc i en l’IVF ho saben”, ha sentenciat.

El préstec de l’IVF a Torró té una història més que cridanera, més encara quan l’empresari i expolític ja era un membre reconegut del PP i líder de l’oposició a Gandia. El banc públic va prestar els diners a l’empresa de Torró Gestión de Ópticas Locales SA. El polític va avalar l’operació personalment i a través de dues més de les seues societats: Optiverlook SL i Torró Visión Holding SLU.

El primer préstec de l’IVF a Torró es va formalitzar el 2004 i per valor d’1,8 milions a pagar en set anys i amb dos de carència. En plena bambolla immobiliària el polític va aconseguir els diners públics amb un interés de l’euríbor més 1,5 %, unes condicions molt avantatjoses quan els tipus estaven alts per la bona marxa de l’economia.

Després d’haver tornat només uns 200.000 euros, l’empresari i polític va demanar una renovació del préstec, que es va ampliar fins al 2013 i amb dos anys més de carència.

Torró en la pegada de cartells en las eleccions del 20 D.

El 2008, i a pesar de tenir ja un deute viu important, l’IVF va tornar a donar a Torró un altre préstec d’1,5 milions. Però no va ser fins al 2009 que va fer el negoci redó en tornar a renovar ambdós préstecs, aconseguint per als dos uns interessos de l’euríbor més 0,5 %. Pràcticament sense cap retorn per a l’Administració valenciana i quan ja es preparava per a assaltar l’Alcaldia de Gandia, que va guanyar el 2011. De fet, l’acord amb el banc públic li permetia començar a tornar els diners els anys 2011 i 2012.

És molt cridaner que Torró demanara un segon préstec el 2008 i se li concedira, perquè va ser l’any que va vendre la seua empresa Más Visión al fons holandés Hal Investments “per centrar-se en la política”. L’empresari va rebre un pagament milionari per aquesta operació i, a més, va mantenir el seu negoci d’òptiques a Llatinoamèrica.

En tot el procés de negociació amb l’IVF, l’expolític del PP també va aconseguir una subvenció de la Conselleria d’Economia de 128.000 euros per a fer front als interessos dels préstecs de la primera operació.

Arturo Torró assegura que en l’actualitat no té negocis perquè no “pot tenir res a nom seu”. “Ara treballe com a consultor i aquest tipus d’informacions em perjudiquen l’hora de treballar”, ha explicat. “Quan s’aclarisca el meu pleit amb Bankia, podré tornar el que dec”, ha conclòs.