Carolina Punset sobre els diputats que han abandonat Ciutadans: "Són els millors i se'n van"

L'eurodiputada de Ciutadans Carolina Punset ha denunciat que el seu partit s'ha convertit "en el contrari d'allò que diu representar", i ha defensat els quatre diputats de les Corts Valencianes que han abandonat la formació aquest divendres. "Són els millors i se'n van", ha proclamat.

"Quan un partit es converteix en el contrari del que diu representar es trenca", ha escrit Punset en el seu compte personal de la xarxa social Twitter, on també ha destacat els diputats valencians, entre els quals es troba l'exportaveu de Ciutadans en les Corts, Alexis Marí, que és a més el seu marit.



"Si fóra la direcció de Cs insistiria, reflexionem. Què passa? Ai no! Espera! És més fàcil criminalitzar anomenant trànsfuga qui no ho és", ha afegit en un altre missatge als dirigents de la formació presidida per Albert Rivera.



Punset, posicionada en el sector crític del partit des que abandonara l'Executiva de Ciutadans a l'octubre de 2016, ha recordat també en Twitter que "més de 230 càrrecs" han abandonat el partit. "Això mai no s'ha vist", ha destacat la que fóra candidata de Ciutadans a la presidència de la Generalitat Valenciana i portaveu parlamentària en la Cambra autonòmica.

Aquest divendres, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha afirmat que Alexis Marí, exportaveu del partit en les Corts Valencianes, i els altres tres diputats crítics que han decidit donar-se de baixa com a militants han decidit "robar" l'escó a la formació taronja en negar-se a deixar l'acta.