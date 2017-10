El cap de policia de Castelló que va esmorzar amb Carlos Fabra opta a ser intendent principal a València

Francisco Javier Genovés, l’intendent general de la Policia Local de Castelló que va ser fotografiat esmorzant amb el convicte expresident de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, està a punt d’obtenir una plaça com a intendent principal en la Policia Local de València. Genovés va superar el 20 de setembre passat l’examen psicotècnic i quasi amb tota seguretat passarà a formar part del cos municipal de policies de l’ajuntament que presideix Joan Ribó.

Genovés té la plaça en propietat com a intendent general en la Policia Local de Silla des dels primers anys del 2000. Després d’anys de servei i amb el canvi de govern en l’Ajuntament de Castelló el 2015 (amb l’entrada de PSPV, Compromís i Castelló en Comú), Genovés es va traslladar en comissió de serveis a la capital de la Plana de número dos de la Policia Local, encara que en l’actualitat actua com a cap de facto .

A pesar de prestar serveis a Castelló i tenir la plaça a Silla, a hores d’ara opta a ser intendent principal a València, on el sou és més elevat. Al principi del procés de selecció va ser descartat per no haver justificat la seua experiència, encara que en les al·legacions va aconseguir finalment que se l’admetera en la prova. Només ell i un altre candidat s’han presentat a les dues places d’intendent principal per mobilitat.

Francisco Javier Genovés, el policía local "amic" de Carlos Fabra.

Genovés va rebre el 2016 una felicitació pública de la Generalitat per una intervenció policial duta a terme el 2014 al municipi valencià de Silla, on era intendent general. En aquesta intervenció, l’intendent general va aconseguir la detenció del capitost d’una banda d’atracadors que havia comés un atracament i després d’una persecució policial on es van produir fins i tot intercanvi de tirs amb arma de foc, Javier Genovés va poder detenir el cap del grup, que estava escapat de la presó on complia condemna.

Genovés, que és doctor en dret i té 34 anys de servei, va ser fotografiat l’estiu passat esmorzant amb Carlos Fabra. El polític està en aquests moments complint en tercer grau la pena de quatre anys de presó per quatre delictes fiscals per haver defraudat a l’Agència Tributària quasi 700.000 euros.