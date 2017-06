Cent maneres de reivindicar l’Orgull

Centenars d’arcs de Sant Martí omplin els carrers dels municipis valencians amb vista a l’Orgull LGTB. Els ajuntaments valencians s’han bolcat a fer visible la festivitat i potenciar la reivindicació, també en el vessant més simbòlic, introduint gradualment en l’espai públic elements representatius del col·lectiu.

Els més originals han pintat escales, passos de vianants o han col·locat parelles en els semàfors. Alguns, com Benicàssim, Castelló i Morella, han organitzat el ‘Queer Fest’, una setmana plena d’activitats i concerts. Altres municipis com Paterna, Pego, Paiporta o Xàtiva han pintat uns quants bancs al voltant de la localitat.

La Universitat de València s’hi suma amb l’exposició “HomoAlphabet” al Rector Peset, proporcionant al visitant arguments per a viure una experiència d’aproximació sensible i reflexiva en el món LGTB per a pensar i debatre obertament, en públic i en privat, a partir del nou repertori lèxic. La Universitat Politècnica, d’altra banda, ha penjat una bandera a la façana. El col·lectiu Lambda (col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals) ha posat en marxa El viaje de Flop, un contacontes per a explicar la diversitat, que ha passat per la Pobla de Farnals, Buñol, Xirivella, Quart de Poblet, Foios i un llarg etcètera.

En altres municipis com l’Eliana celebren el mes de l’orgull amb cursos, exposicions i tallers i a Xiva, Algemesí, Gandia es poden veure mostres gràfiques i anar a les xarrades organitzades pels ajuntaments. Cal destacar, a més, el festival Mostra la Ploma, celebrat del 8 al 12 de juny, en què s’han projectat 9 curtmetratges i 3 documentals de diferents nacionalitats.

Com ocorre cada vegada que un col·lectiu oprimit lluita per fer-se visible i una administració hi dóna suport, han arribat les crítiques, els intents de crear polèmica i el boicot a les iniciatives. És el cas d'algunes pintades als bancs, en què es lligen inscripcions com 'Fuck gays' o 'No gays', que han estat denunciades per sindicats i particulars en les seues xarxes socials.







Malgrat les manifestacions d’intolerància, la festa de l’Orgull continua i tindrà el seu dia gran aquest dissabte, coincidint amb la Nit de Sant Joan, amb la manifestació a les 19:30 a la Porta de la Mar i la posterior festa a la plaça de l’Ajuntament.