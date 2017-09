El Comité d’Empresa de Ribera Salud alerta contra la “desinformació” del ‘lobby’ del model Alzira

El Comité d’Empresa de Ribera Salud ha enviat un missatge a tots els treballadors de la concessionària perquè “no es deixen influenciar” per la “desinformació” interessada que està propagant-se en el procés de reversió del model Alzira. Els representants dels treballadors expliquen que la proposta de la Conselleria de Sanitat per als treballadors “dóna cobertura legal a la integració del personal de l’UTE en la Conselleria després de la finalització de la concessió” el 31 de març de 2018.

Els representants dels treballadors ixen així al pas de nombroses afirmacions d’associacions i persones vinculades al sector sanitari i defensores del model Alzira, que asseguren que hi haurà un col·lapse en el sistema o que els treballadors estaran en un “limbe”. Un dels defensors de mantenir aquest model privat ha estat l’exministre de Treball del Govern de Zapatero, Valeriano Gómez, en una conferència patrocinada per Ribera Salud.

El Comité d’Empresa considera que la figura de “personal laboral a extingir” que s’integrarà en la Conselleria de Sanitat i que preveu l’avantprojecte de Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per al 2018 donaria “cobertura legal” a la seua situació laboral una vegada es desvinculen de l’empresa que dirigeix Alberto de Rosa.

Segons fonts del Comité d’Empresa, aquest avantprojecte garanteix que en el pas de Ribera Salud a la Conselleria de Sanitat se’ls mantindrà el conveni actual, és a dir, salaris i drets. Aquest conveni acaba el 31 de desembre de 2018, per la qual cosa els sindicats tindran temps per a negociar-ne un de nou, a partir de l’1 d’abril de 2018, ja amb la Conselleria de Sanitat, segons les mateixes fonts. El Comité d’Empresa ha volgut així donar un poc de llum a la situació d’entre 1.600 i 1.800 treballadors del departament de salut de la Ribera.

“El Comité d’Empresa, des de la prudència i la cautela degudes, vol llançar un missatge de confiança i tranquil·litat per a tota la plantilla, i pregant que, per favor, no us deixeu influenciar pels que busquen la desinformació i crear incertesa sense cap fonament”, conclou el missatge del Comité als empleats.