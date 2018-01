Compromís demana a la Fiscalia que actue per "les incitacions a l'odi" del PP contra el professorat valencià

"Tenim clar que es tracta d'un cas més de les seues paranoies i de l'obsessió i mania cap a la cultura o cap a la història compartida de valencians amb aragonesos, catalans o balears pel fet de parlar llengües diferents al castellà, però no poden transgredir la línia roja i estar sembrant dubtes i menyspreu en les aules pressuposant un mal funcionament i il·legalitats que no són tal en el sector educatiu", ha indicat el senador de Compromís Jordi Navarrete en un comunicat.



El senador de la coalició ha demanat al PP que "deixe de generar dubtes i demane per als mestres el mateix respecte que demanava recentment en el Senat per als membres de les Forces de Seguretat, ja que és injusta i insuportable una persecució en les aules com la qual pretenen".



La moció de Compromís adapta l'aprovada per l'Ajuntament de Vila-real (Castelló) de suport als educadors i al·ludeix a alguns exemples com els "marcatges a alguns col·legis en reportatges televisius, que posteriorment van ser atacats per la ultraderecha o com sembren constantment dubtes en l'honorabilitat i dignitat del professorat, fent un inacceptable ús polític d'un servei públic de transcendència i que hauria de ser objecte d'un especial respecte i esforç econòmic per part de les institucions, governants i partits polítics".



Així mateix, en el text es reclama que actue la Fiscalia "davant les clares incitacions a l'odi que pregonen els populars". "El PP sembla més còmode situant-se en el menyspreu quan no governa davant governs com el del Botànic , que han posat la inversió per alumne valencià en els nivells que mereix", ha agregat Navarrete.



La moció demana al Govern que pose "tots els mitjans per a acabar amb la campanya de persecució política contra el professorat valencià i que assegure la seua protecció jurídica davant la temptació de polititzar l'ensenyament i perseguir als responsables d'açò".



D'altra banda, reclama que es respecte la llibertat de càtedra, es dignifique al professorat i es pose en valor la importància del paper social dels mestres "mitjançant programacions didàctiques sobre el treball docent, el reconeixement de l'autoritat i professionalitat d'aquests treballadors i que desenvolupen la legislació adequada per a protegir jurídicament l'exercici de la llibertat d'expressió dels docents".