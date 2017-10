Condemnats a presó quatre exdirectius de la CAM per haver falsejat els comptes de l’entitat

La Secció Quarta de la Sala Penal de l’Audiència Nacional ha condemnat a penes que van de dos anys i nou mesos i quatre anys de presó quatre exdirectius de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM), entre els quals els exdirectors generals Roberto López Abad i María Dolores Amorós, per haver falsejat presumptament els comptes relatius als exercicis 2010 i 2011.

La sentència de l’Audiència Nacional condemna pels delictes societaris de falsedat comptable i falsedat en la informació als inversors per contribuir aquests directius a “vulnerar el principi d’imatge fidel de la CAM en moments de greu crisi econòmica i financera”. Segons queda provat, els banquers duien a terme conductes “tendents a distorsionar els comptes i balanços de l’entitat, contribuint així a la vulneració del principi d’imatge fidel de la CAM, en moments de greu crisi econòmica i financera que es va intentar amagar o, almenys, maquillar”.

La sentència, de 310 fulls, considera provat que els quatre condemnats són responsables de reflectir en els estats financers de l’entitat una situació econòmica de beneficis en compte de les pèrdues que realment generava aquesta entitat. Així, en el primer trimestre del 2011 es van presentar uns comptes davant del Banc d’Espanya amb un resultat positiu de l’exercici ( benefici ) de 39.771 milions d’euros que no reflectien de cap manera la situació real econòmica de la Caixa, els resultats de la qual a 30 de juny del 2011, preparats pel FROB, fixaven en 1.163,493 milions d’euros de pèrdues i una ràtio de morositat del 19%.

Les xifres dels estats de balanç, diu la sentència, eren “irreals i espúries” i aqueixa disparitat de xifres, afig el tribunal, “va constituir un dels motius rellevants per a la intervenció de l’entitat, pels riscos que suposava aquesta situació per al sistema financer en conjunt, a banda de la contravenció del principi de seguretat juridicocomptable que això implicava”.

Pel que fa als delictes d’estafa agreujada, apropiació indeguda, administració deslleial i falsedat en document mercantil per les remuneracions obtingudes pels exdirectius, la Sala els absol per una “total absència de prova de l’acte enganyós, especialment quan crida l’atenció que cap dels pretesos enganyats ha acudit al judici a explicar aquell o aquells pretesos actes de disposició que van dur a terme per l’engany previ a què van ser pretesament sotmesos”.

El tribunal absol la Fundació de la Comunitat Valenciana Obra Social de Caixa Mediterrani (Fundació CAM) el Banc Sabadell i la Caixa d’Assegurances Reunides, Companyia d’Assegurances i Reassegurances (CASER) de les reclamacions dineràries que se’ls formulaven.

Les penes completes són: als exdirectors generals de l’entitat financera, Roberto López Abad i Maria Dolores Amorós, 3 anys de presó pel delicte societari continuat de falsedat comptable; a l’exdirector general de Planificació i Control Teófilo Sogorb, 4 anys de presó per delicte societari continuat de falsedat comptable (3 anys) i delicte de falsedat en la informació als inversors (1 any); a l’exdirector General d’Inversions i Riscos Francisco José Martínez García, la Sala li imposa dos anys, nou mesos i un dia pel delicte societari continuat de falsedat comptable. El Tribunal absol els altres 4 acusats, Modesto Crespo, Vicente Soriano, Juan Luis Sabater i Salvador Ochoa.