El Consell del PP pagava 3.600 euros al mes per llogar com a oficines dos pisos del president de 'Las Provincias'

El Tribunal d'Arbitratge Laboral (TAL), ens que depèn econòmicament de la Generalitat, va deixar recentment la seua ubicació en el primer pis del número 10 del passeig de l'Albereda per a traslladar-se a l'edifici de la Cigüeña. El motiu, estalviar costos en passar-se de dos pisos de particulars a una ubicació pública per a no haver de pagar un costós lloguer, més quan l'administració valenciana disposa de nombrosos espais propis.

El TAL, del que formen part la Generalitat, la patronal i els sindicats CC OO i UGT però que es finança exclusivament amb diners públics de l'administració autonòmica, va estar durant anys en dos pisos propietat de l'empresa Sociedad Ibérica Edificación y Promoción SL. Aquesta mercantil està administrada per Guillermo i Gonzalo Zarranz Doménech, presidents del periòdic Las Provincias entre 1992 i 2017 i des de febrer del 2017 a l'actualitat, respectivament. La família Zarranz és l'última representació valenciana que queda en el periòdic regional del Grup Vocento després de l'eixida de la família Reyna.

L'últim contracte d'arrendament entre el TAL i l'empresa de la família Zarranz Doménech va ser signat el 31 de maig de 2011, just nou dies després de les eleccions autonòmiques que va tornar a guanyar Francisco Camps malgrat estar assetjat per diversos escàndols de corrupció. Van signar l'acord d'arrendament per part de Sociedad Ibérica Edificación yi Promoción SL Guillermo Zarranz, que era en aquell moment president de Las Provincias, i Román Ceballos, que era director general de Treball.

Pel contracte rubricat per a cinc anys i que l'actual Consell i el patronat del TAL es van negar a renovar, l'empresa dels Zarranz ingressava 3.600 euros al mes més IVA, 43.200 euros anuals. A més, en l'acord també es feia càrrec l'organisme finançat amb diners públics de les despeses de comunitat i les assegurances per les quals abonava a la mercantil familiar uns altres 17.000 euros l'any.

El TAL també s'obligava per contracte a obtenir els permisos corresponents, entre ells l'autorització per a funcionar com a oficines, ja que els dos pisos estan en un edifici d'habitatges familiar. Una altra de les clàusules del contracte contemplava que la fundació del TAL renunciava expressament al dret d'adquisició preferent dels dos immobles.

En aquests moments i des de l'eixida del TAL cap a l'edifici de la Cigüeña els dos pisos segueixen en lloguer. Curiosament els comercialitza una immobiliària que dirigeix Miguel Boronat, candidat de Vox a la Generalitat en les eleccions autonòmiques del 2015.

Malgrat que la fundació que regeix el Tribunal d'Arbitratge Laboral és privada i està integrada pels dos sindicats majoritaris i la patronal, el cent per cent dels ingressos són una partida fixa de 663.000 euros que injecta la Generalitat. De fet, Román Ceballos tancava els contractes com a president del patronat.