El Consell destitueix Julià Álvaro com a secretari autonòmic de Medi Ambient i nomena el regidor de Compromís a Ontinyent Fran Quesada

El Govern valencià aprovarà aquest divendres la destitució del secretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Álvaro, tal com ha avançat la Cadena Ser. El representant de Verds-Equo en el Consell deixarà el seu càrrec després d'haver protagonitzat diverses discrepàncies amb la consellera Elena Cebrián, també de Compromís -a manera d'exemple, fa amb ben just uns mesos Vaersa destituïa el seu director general amb el vot favorable de Cebrián i l'oposició d'Álvaro-. El regidor de Compromís a Ontinyent Fran Quesada, també de Verds-Equo, el substituirà al càrrec.

El representant de Verds-Equo i coportaveu de Compromís va sonar inicialment per a ocupar la conselleria de Medi Ambient, però finalment va haver de conformar-se amb ser el número dos del departament. Fa ara un any, Cebrián ja va cessar dos alts càrrecs del seu departament pròxims a Álvaro, com eren el cap del Gabinet, Fernando Rodrigo, i l'assessor Rubén Tello.

Aquesta situació s'assembla a la que ja es va viure en una altra conselleria, la d'Indústria, on les diferències entre la llavors secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, María José Mira (PSPV), i el conseller Rafael Climent (Compromís), van provocar que Mira abandonara el departament. En aquella ocasió, el Consell va recol·locar Mira com a secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, amb Vicent Soler com a conseller.