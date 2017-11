El Consell multiplica per nou les ajudes a víctimes de la violència masclista

El pacte valencià contra la violència de gènere comença a ser una realitat. El Consell ha plasmat aquesta declaració d’intencions, subscrita fa només un mes i mig, en els pressupostos per al pròxim exercici. Els comptes per al 2018 inclouen els 12,8 milions d’euros per a eradicar la violència masclista, des de projectes de prevenció fins a les ajudes a les víctimes.

A partir del pròxim exercici, les dones i els xiquets víctimes de maltractaments seran considerats víctimes del terrorisme, com ja es va anunciar abans de signar el pacte. Això implica, entre altres qüestions, l’equiparació de les indemnitzacions, la quantia de les quals es multiplica considerablement.

Per al 2018, el departament d’Igualtat, que dirigeix Mónica Oltra, ha augmentat la partida de 60.000 a 525.000 per causa de mort per violència sobre la dona. Un crèdit ampliable, recorda la vicepresidenta de l’executiu autonòmic, cosa que significa que no hi ha límit de despesa. “Ens agradaria que aquesta partida estiguera a zero”, ha lamentat Oltra durant la seua compareixença en les Corts per a explicar els seus projectes pressupostaris. Des de la Conselleria recorden que el PP denegava les ajudes a les víctimes que tenien deutes amb la Seguretat Social i aquest Consell va canviar aquesta mesura.

Entre les actuacions concretes del pacte, s’han pressupostat dos milions d’euros per a l’ampliació de la xarxa de recursos assistencials d’acord amb els acords fixats en el document; o 10.000 euros per a l’estudi de la violència de gènere a la Comunitat Valenciana i gairebé 8 milions per a la gestió dels centres de recuperació, emergències i habitatges tutelats. Per a les subvencions, la Conselleria destinarà 1,7 milions d’euros, entre les ajudes a les víctimes i els programes d’intervenció amb homes agressors.

La Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones, principal encarregada de dur a terme aquestes accions –encara que el pacte és transversal i afecta tots els departaments del Govern– compta amb un pressupost de 21,86 milions d’euros, un 23,5 per cent més que el 2017.

Consolidació dels avanços en el model social

Entre les principals partides que ha destacat Oltra hi ha la destinada a la dependència. El Consell es va proposar fer desaparéixer les llistes d’espera eternes, que es van cobrar la vida de milers de persones (al voltant de 100.000 entre els anys 2012 i 2015) i agilitzar els tràmits per a la sol·licitud i la resolució de les ajudes. La Conselleria té un gran llast, un model de finançament caduc i les restriccions del Govern central a la contractació de personal. A pesar d’això, la Direcció General de Serveis Socials disposarà de 624,7 milions d’euros, dels quals gairebé 620 els aporta la Generalitat i la resta, el Ministeri. Com ocorre amb les ajudes per a eradicar la violència masclista, l’executiu central està lluny de complir el finançament del 50% de les partides socials.

A la Comunitat Valenciana, les prestacions per dependència per al 2018 s’incrementen un 3% i mantenen la consideració de crèdit ampliable. La consellera ha ressaltat en la comissió d’Economia i Hisenda la pujada de la dotació en la posada en marxa de la nova renda valenciana d’inclusió –un projecte encara en tramitació parlamentària–, que compta amb un pressupost de 88,5 milions d’euros. A pesar de “les polítiques restrictives” del Govern del PP i el sistema de finançament “caducat, injust i inconstitucional”, Oltra considera que els seus comptes serviran per a “assentar les bases d’una societat inclusiva”.