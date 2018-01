Correa resol l'X de la Gürtel valenciana: “Ricardo Costa va ser qui ens va dir que facturàrem als empresaris els actes del PP”

Entre la confessió dels empresaris i la declaració del capitost de la trama Gürtel, Francisco Correa, la cúpula del PP de Francisco Camps té molt difícil eixir indemne del macrojudici a la xarxa corrupta. Correa, que ja va confessar en un escrit abans de la vista oral, ha assenyalat als polítics com a culpables del finançament irregular i d'haver-los obligat a cometre els delictes.

“Pablo Crespo va venir molt enfadat a Madrid perquè li obligaven a cobrar els actes del PP als empresaris. Ell venia de la política i sabia que açò ens portaria problemes”, ha explicat Correa. Qui va prendre la iniciativa? ha suggerit la fiscal. Al que el líder de la trama ara a la presó ha respost amb rotunditat: “El PP”.

I llavors ha iniciat la seua justificació. “Si no ho haguérem fet –facturar a les empreses valencianes- hauríem hagut de fer fallida i tancar. Ens devien mig milió d'euros”. “Ens ha passat com als empresaris, que estarien obligats a pagar-nos a nosaltres perquè no els baixara el treball en les seues respectives circumscripcions”, ha manifestat.

Quan la fiscal ha finalitzat l'interrogatori, Correa ha demanat la paraula per a puntualitzar la seua declaració: “Tot el que nosaltres hem facturat a aquests empresaris han sigut treballs reals fets per al Partit Popular. Cap inventat”, ha sentenciat. Un argument demolidor i que situa als caps de la trama en el PP.

I ha resolt l'X. Corretja ha declarat a preguntes de l'Advocat de l'Estat que Pablo Crespo li va explicar: “va ser Ricardo Costa qui ens va dir que facturàrem als empresaris els actes del PP”.