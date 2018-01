Les Corts voten llevar a Camps el títol de Molt Honorable i el sou públic mentre el PP s’amaga

Els diputats valencians, llevat dels representants del PP, han sol·licitat a Francisco Camps que abandone el Consell Jurídic Consultiu per tal com ha estat assenyalat com a responsable del finançament il·legal del PP pels encausats de la trama Gürtel. En concret, aquesta mena de reprovació exigeix la renúncia a l’expresident valencià, que va dimitir el 2011 pel cas dels vestits, “per haver incorregut en actes i comportaments que no corresponen amb la necessària dignitat de la institució”.

PSPV, Compromís, Podem i Ciutadans han demanat a més que el Consell pose tots els mecanismes possibles per a recuperar els diners evadits pels responsables en casos de corrupció. Els populars s’han abstingut en aquesta proposició, encara que van firmar la iniciativa perquè fora debatuda en aquest ple.

La resta dels grups parlamentaris han cedit a la condició del PP perquè es poguera debatre la proposta: que fóra l’últim punt del ple i que s’hi poguera presentar una esmena, malgrat que el reglament no preveu que es puguen presentar esmenes a les PNL urgents.

El text del PP substituïa tota la proposició per a modificar la llei del Consell Jurídic Consultiu. En la defensa, la diputada popular María José Catalá, ha considerat que la PNL destil·la “ira, fúria, ressentiment i venjança” i que “els tribunals d’honor són propis del franquisme”. “Pretenen jutjar l’honor basant-se en una opinió”, ha continuat. I ha acabat una intervenció sense autocrítica i un fort aplaudiment del seu grup amb el cap ben alt. La presidenta del PPCV no s’ha pronunciat sobre les acusacions de la Gürtel des que Camps ha estat assenyalat.

Les Corts, a pesar de la posició del PP, reproven d’aquesta manera l’expresident Camps, que ja va indicar dimecres que no pensava abandonar el càrrec. La resta dels grups no han dubtat a condemnar a l’expresident i assenyalar les accions que mereixen la seua reprovació: la trama Gürtel, el cas de la Fórmula 1, el tracte a les víctimes de l’accident del metro... “Camps odiava el seu país”, ha sentenciat el portaveu socialista, Manolo Mata.

Els privilegis de l’expresident costen a l’Administració pública gairebé 140.000 euros l’any entre els 58.000 del Consell Jurídic Consultiu i l’oficina d’expresident amb xòfer i secretària.