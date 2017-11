Les Corts advoquen per l'eficiència energètica per estalviar despeses i reduir emissions de CO2

Les Corts Valencianes acordaren la contractació, després d’un procediment competitiu, d’una auditoria, que comportarà un pla d’inversions encaminat a l’estalvi i l’eficiència en els seus edificis. Cal tindre en compte que les certificacions d’eficiència energètica són necessàries per als edificis públics des de l’any 2013 i, en el cas de les Corts, estava pendent d’executar.

Finalitzada l’auditoria d’eficiència energètica, els Serveis de Manteniment han començat a aplicar les recomanacions per obtindre en el complex del parlament valencià el certificat d’eficiència energètica. Els treballs han estat supervisats per tècnics de l’IVACE de la Generalitat Valenciana.

Els Serveis de Manteniment han començat l’aplicació de les recomanacions pel Palau dels Borja. Concretament, al despatx de la Presidència l’auditoria detectà 23 lluminàries a canviar per motius de consum (la seua substitució farà un estalvi anual de 1.400 euros, una de les més altes de la casa) i també per motius de seguretat, perquè els sistemes d’il·luminació estan obsolets, es recalfen i això comporta un risc, a l’estar instal·lats en un sostre de fusta. El cost total de la inversió és de 4.470,78 euros, que comprén la substitució de les velles lluminàries, la instal·lació de les noves, els polsadors i les llums d’emergència. Els llums LED tenen un cost que no superen els 300 euros.

Amb els càlculs de l’estalvi del canvi de llums a la Presidència, la inversió estarà amortitzada en tres anys, segons els informes tècnics.

En totes les sales i llocs susceptibles de celebrar activitats públiques i institucionals, amb la participació dels mitjans de comunicació, s’ha tingut en compte en les auditories i als informes tècnics que la il·luminació tinga la màxima qualitat per als professionals de la informació per a esta i les properes legislatures. Així ho han demanat els professionals reiteradament.

Despatx de Presidència

La primera acció de la mesura presa amb el pla d’eficiència energètica de les Corts ha estat el despatx de Presidència per indicació dels tècnics de la casa i per ser eixa sala un lloc de reunió del president de la institució en la qual s’han fet recepcions a ambaixadors, cònsols, autoritats militars, entitats culturals, clubs esportius, associacions empresarials, sindicats, alcaldes, alcaldesses, entitats agràries, ONG, representants de les diferents festes valencianes i presidències d’altres parlaments autonòmics i també lloc on, molt puntualment, es reuneix la Mesa de les Corts i també la Presidència amb els portaveus dels diferents grups parlamentaris.

L’auditoria realitzada per l’empresa Auditesa consta d’un inventari, mesura, anàlisi i una proposta de millora de la il·luminació i de la climatització de les Corts despatx per despatx, de totes les instal·lacions. En esta auditoria es revetla que amb una inversió de 21.849,16 euros al Palau dels Borja, només al conegut edifici noble de les Corts, s’obtindria un estalvi anual de 3.027 euros en la factura elèctrica a més de acomplir amb la normativa d’edificis públic obligatòria des de 2013.

A l’edifici de l’hemicicle caldria una inversió de 81.102 euros, per obtindre un estalvi anual de 5.883 euros. Al bloc de les oficines que donen al carrer Llibertat, la inversió seria de 21.243 euros i s’estalviarien 2.278 euros anuals, mentre que a l’edifici de Comte Trènor, la inversió hauria de ser de 25.170 euros per aconseguir un estalvi anual de 3.625 euros.

La dada més cridanera de l’auditoria energètica és que l’edifici dels grups parlamentaris, inaugurat en l’any 2011 i que se suposa més modern, la inversió que cal fer puja a 111.185 euros per aconseguir 2.200 euros anuals d’estalvi.

L’auditoria també proposa mesures per a millorar la climatització i la instal·lació de panells solars per a l’autoconsum d’energia. A més, l’auditoria assegura que si s’apliquen les recomanacions fetes, s’aconseguirà reduir les emissions de CO 2 en un 58%.

Estes millores per aconseguir la certificació d’eficiència energètica per complir amb el Reial Decret 235/2013 es poden realitzar gràcies al remanent d’estalvi de 2015 de les Corts, sense que s’haja hagut de dotar de cap partida extraordinària.