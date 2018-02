David Serra es renta les mans i assenyala a Ricardo Costa com a "responsable de la contractació"

L'exvicesecretari del PP valencià David Serra ha declarat aquest dimecres en el judici de Gürtel que el seu superior, el llavors secretari general Ricardo Costa, "era el responsable de la contractació" dels actes electorals del partit a la trama i qui autoritzava els pagaments.

"M'imagine que Orange Market facturaria els actes. Es faria un control dels que s'havien fet i una vegada feta la factura es donaria l'ordre per part del secretari general del partit", ha explicat Serra en la seua declaració com acusat en el judici a la branca valenciana de Gürtel, que s'ha reprès aquest dimecres l'Audiència Nacional.

No obstant açò, Serra, que ha precisat que no va tenir responsabilitats en el partit fins a setembre de 2007 (quan ja s'havien celebrat les eleccions autonòmiques i municipals), ha sigut taxatiu en relació als suposats pagaments en negre presumptament realitzats pel partit a la Gürtel: "Mai em va dir a mi el senyor Costa que hi havia pagaments en b". I ha assegurat a més que "mai" ha pagat o rebut diners "en efectiu".

Ha reconegut que ell també va autoritzar alguns pagaments a Orange Market -filial de la Gürtel a València- en cas que el llavors secretari general no estiguera present i sempre si estaven autoritzats per ell perquè tenia "plena confiança amb la gent que porta treballant 20 anys en l'organització".

Però ha apuntat que la seua obligació no era "el control d'aqueixos pagaments" i que era "absolutament normal" autoritzar l'abonament de factures perquè no es quedaren bloquejades, si bé ha especificat que "pràcticament no ha vist cap o quasi cap" d'Orange Market.

Álvaro Pérez ja treballava en l'organització

Quan es va incorporar al comitè executiu del partit regional, ha continuat Serra, Álvaro Pérez, El Bigotes (responsable d'Orange Market), ja treballava per a la formació i ha dit que la seua "missió" com a sotssecretari general era la de "gestionar la mobilització" dels actes i la "direcció de recursos humans" però no intervenia "en gens de la contractació" dels actes.

D'açò s'encarregava, segons la versió de Serra, "el senyor Costa", que tenia "una relació molt estreta" amb El Bigotes i era ell qui li feia els encàrrecs d'actes electorals, encara que no creu que es dedicara "a explicar plasmes o metres de moqueta".

Serra, que s'enfronta a una petició fiscal de 7 anys i 9 mesos de presó, ha assenyalat que "Costa tenia una addicció al treball total i estimulava la vida política també els caps de setmana", la qual cosa generava "tensions" entre els membres del partit.