Lideratge institucional contra l'apoderament de les bases: Puig i García s'enfronten cara a cara

Aspror i certa tensió. Els candidats a secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig i Rafa García, s'han faixat amb puny de ferro en guant de seda en el debat organitzat pel partit abans de les primàries del diumenge 16 de juliol.

Tots dos han reiterat les principals idees-força de les seues campanyes. Puig, posant en valor la seua labor en el partit -"El PSPV estava arruïnat, dividit i en l'oposicio, ara governa la Generalitat i 235 ajuntaments"- i unint el seu rol institucional -president del Consell- a la labor del secretari general. "No triem un líder de partit, sinó un líder social, amb un projecte de país. Quin és el teu, Rafa?".

García tampoc se n'ha eixit del guió. Ha lloat la gestió de Puig i la del seu govern, per a centrar les seues crítiques en la situació del partit, "mort", desmobilitzat i controlat per una camarilla. "Eres l'únic militant que parla malament del pacte del Botànic", li ha etzibat el president.

L'alcalde de Burjassot ho ha negat, per a dibuixar la crítica, en la seua opinió, situació del PSPV. "El PP és el partit més votat, vam governar amb els pitjors resultats de la nostra història, perdem militants [de 30.000 a 18.000], no es convoca els òrgans de gestió i control, l'activitat en agrupacions i comarques està sota mínims i no es consulta les bases en qüestions crucials. És aqest un partit viu?".

Puig ha admès -sense concretar-los- errors, però ha defensat la seua gestió en el partit i en la Generalitat. "Hem acabat amb 20 anys del PP i estem utilitzant el partit per a treballar en benefici de la societat. Ara toca parlar de les famílies valencianes, no de les famílies orgàniques. Hi haurà canvis profunds en el partit, des de, com he fet sempre, la integració" de diverses sensibilitats.

A García no el convencen els canvis promesos per Puig. "No són creïbles". Promet una direcció amb els millors -"si la integració és el repartiment de poder amb quotes, aqueix no és el meu model"- i ha insistit en la necessitat d'enfortir el PSPV per a un millor govern de les institucions. "Estem amb prou faenes 50.000 vots per sobre de Compromís. Sense un partit fort no es poden preparar les eleccions" de maig de 2019.

El debat, moderat per la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre, s'ha dividit en quatre blocs: Política social, economia i globalització, federalisme i valencianisme i el partit. Sense grans diferències ideológiques de fons, són les referències a la gestió del partit les que han alçat espurnes en el debat.



García ha criticat a Puig la seua defensa del federalisme i la plurinacionalitat quan va recolzar en les primàries del PSOE a Susana Díaz, a la qual ha acusat de tenir una visió diferent, més centralista, de l'estat. També li ha enlletgit la "vergonya" que ha percebut en la militància per la defenestració de Pedro Sánchez i l'abstenció socialista en la investidura de Mariano Rajoy.

"Assumisc la meua responsabilitat, però hi ha coses que no puc admetre", ha reaccionat Puig. "Ningú no té superioritat moral sobre uns altres", "allò que no cal ara és un projecte orgànic sectari". Apel·lat sobre el "immobilisme total" en el partit, el president de la Generalitat ha tret pit. "Anàvem cap avall i ara anem cap amunt, les enquestes així ho diuen".