El sindicat que ha guanyat a Deliveroo denunciarà també a Glovo amb els arguments de la Inspecció de Treball

Intersindical Valenciana ampliarà la denúncia a altres empreses que "encobreixen una relació laboral amb els seus repartidors en operar com a falsos autònoms". El sindicat ja té preparat l'escrit contra Glovo, per a la qual ha utilitzat els arguments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de València. Els inspectors han conclòs en un informe sense precedents que els riders són emprats de Roofoods Spain S.L. - Deliveroo -. Aquesta situació seria similar en altres aplicacions informàtiques de comportament similar.

Per a Intersindical Valenciana aquests models de treball d'empreses com Deliveroo són fraudulentes i contraris a la legislació laboral espanyola i presentarà les noves denúncies per a regularitzar la situació dels riders. La de Glovo, l'altra gran aplicació informàtica de repartiment de menjar, és a punt de presentar-se.

El sindicat considera que la resolució sobre Deliveroo "és un precedent important que cal aprofitar per a acabar amb unes pràctiques totalment censurables d'empreses que exploten molta gent, especialment jove, amb un model laboral que és il·legal".

La Inspecció de Treball de València reconeix la relació laboral dels riders en ser l'empresa la que aprova i gestiona l'agenda de treball dels repartidors, determina les zones de repartiment, les absències, les vacances, els horaris i l'assignació de les comandes. Tot a través de la plataforma digital.

En aquests moments hi ha unes altres tres denúncies similars presentades en les inspeccions de treball de Saragossa, Barcelona i Madrid. En el cas de València, la denúncia col·lectiva inicial la va presentar Intersindical encara que sis riders la van presentar també particular.