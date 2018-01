Deliveroo envia una enquesta trampa als seus ‘riders’ per detectar sindicalistes

L’empresa de repartiment de menjar a domicili Deliveroo continua ignorant l’informe de la Inspecció de Treball de València que reconeix els seus ‘riders’ com a treballadors i l’obliga a donar-los d’alta com a tals. La filial espanyola no ha contactat amb els denunciants ni amb Intersindical, el sindicat que va aglutinar diversos casos per portar-los a la Inspecció, segons han informat unes quantes fonts a aquest diari.

No obstant això, l’empresa ha optat per una manera diferent de contacte amb els seus treballadors. Quatre dies després de fer-se públic l’informe que reconeix que els treballadors són falsos autònoms, Deliveroo va enviar una enquesta pretesament anònima en què els demanava posicionar-se i valorar algunes qüestions, com ara si els agradaria tenir representació sindical. La britànica demana a través d’un correu electrònic que els ‘riders’ puntuen de l’1 al 10 les seues prioritats en la relació amb Deliveroo.

L'enquesta denunciada per alguns riders

En acabar el qüestionari, l’empresa oferia participar en un sorteig d’un xec regal de 200 euros en Amazon que tenia com a requisit escriure el número de telèfon del treballador. Per als ‘riders’ amb qui ha contactat aquest diari sembla bastant evident que si l’empresa disposa del seu correu electrònic i del número de telèfon –que en molts casos és el que utilitzen per a treballar amb la seua app–, no hi ha garanties d’anonimat.

Entre altres qüestions, Deliveroo pregunta als seus treballadors si els agradaria obtenir descomptes en el material que utilitzen per als repartiments –un dels punts a què l’informe dedica una part de l’anàlisi–, descomptes en la compra de menjar a domicili i rebaixes en l’adquisició de roba o activitats d’oci.

Al tancament d’aquesta edició, l’empresa no s’ha pronunciat sobre l’enquesta, encara que sí que ha insistit que la relació amb els ‘riders’ és en format autònom. Com ja va declarar mitjançant un comunicat després de conéixer-se la notificació de la Inspecció valenciana, Deliveroo apunta que no té conseqüències jurídiques i que els fets a què es refereix ja no es donen en l’empresa.