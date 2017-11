Detingut a Sagunt un marroquí que captaba gihadistes per al ISIS

Agents de la Brigada Provincial d’Informació de València i la Brigada Local de Sagunt de la Policia Nacional, sota la coordinació de la Comissaria General d’Informació de la Policia Nacional, han detingut a Sagunt a una persona per la seua presumpta integració en l’aparell de captació de ISIS.

Segons informa el Ministeri de l’Interior el detingut, un home, de 47 anys, de nacionalitat marroquina i en situació irregular a Espanya, estaria integrat en l’aparell de captació de ISIS que actuava de catalitzador de l’organització terrorista per a l’adoctrinament i trasllat de gihadistes a zona de conflicte.

La Policia Nacional el considera com el principal responsable de reclutar i enviar a l’Iraq al novembre de 2014 a un jove marroquí, de 26 anys, que residia amb la seua família a Sagunt i que va cometre un atemptat terrorista suïcida que va costar la vida a 33 soldats iraquianes i va causar desenes de ferits amb un camió ple d’explosius.

En el temps que tots dos van compartir a Sagunt, el mort dormia de manera habitual en el domicili de l’avui detingut, al que proveïa de manera incessant de contingut i propaganda a favor dels objectius de l’organització terrorista Daesh.

Després de protagonitzar comentaris d’exaltació a la figura del terrorista per la seua mort, el detingut a Sagunt va continuar amb la seua labor de captació i adoctrinament a persones del seu entorn amb qui es reunia sota estrictes mesures de seguretat. A més, actuava com a referent d’ells en internet, aleccionándoles no solament en l’accés als continguts més reservats de Daesh sinó també a eliminar tota pista en la xarxa que puga implicar ser detectats per les Forces i Cossos de Seguretat.

El detingut mostrava una personalitat asocial, deduïda del seu aïllament i no integració pública que li portava a evitar tot tipus de contacte amb aquelles persones que no professen la seua religió en els mateixos termes que ell.

L’operació, que continua oberta, s’ha desenvolupat sota la supervisió del Jutjat Central Instrucció, número 1, i la coordinació de la Fiscalia de l’Audiència Nacional.