Milers de persones i 18 vehicles recorren València en la marxa de l'Orgull LGTB

Divuit vehicles han recorregut aquest dissabte els carrers del centre de València en la marxa de l'Orgull LGTB, en la qual els organitzadors calculen la participació d'unes 30.000 persones en defensa dels drets de les persones LGTB de tot el món.

La manifestació ha partit de la Porta de la Mar de València sota el lema "Exigim un món lliure per a ser com som", convocada per Lambda, Col·lectiu de Lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, i diferents col·lectius LGTB de comarques valencianes.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha participat en la marxa, així com la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, i l'alcaldessa en funcions de València, Sandra Gómez.

Enguany han participat en la manifestació dos vehicles més que l'any passat, entre ells el "bus turístic", un autobús de l'EMT i un altre de la Policia Local, tots decorats amb la bandera de l'Orgull LGTB i el cartell d'aquesta edició, i ha registrat una major afluència de participants.

També acompanyaven la marxa els transports i estacions de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que han lluït els colors de l'arc de Sant Martí per a recordar que València ha de ser "una ciutat oberta i inclusiva, que respecte totes les identitats sense distinció".

La campanya inclou panells publicitaris en diferents estacions i cartells informatius dins dels vagons del metro per a recordar que són espais lliures de LGTBfòbia.

A la plaça de l'Ajuntament s'ha celebrar per segon any consecutiu la festa oficial de l'Orgull LGTB amb la lectura d'un manifest sobre els reptes pendents en l'escenari disposat i actuacions musicals.