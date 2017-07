Jordi Peris deixa el seu càrrec de regidor, víctima de la crisi endèmica de València en Comú

La crisi interna que València en Comú, plataforma en la qual s'integra Podem, ha patit quasi des de la seua fundació ha acabat cobrant-se el càrrec del seu portaveu, Jordi Peris, que ha decidit, com va avançar eldiario.es, dimitir de coordinador i també com a regidor de l'Ajuntament de València.



La marxa de Peris, que és independent, posa la plataforma clarament sota l'hegemonia de Podem, formació a la qual pertanyen els altres dos regidors, María Oliver i Berto Jaramillo. València en Comú va obtenir tres edils en les eleccions locals del 2015 i forma part del denominat Acord de la Nau, que va fer possible el canvi polític en l'Ajuntament de València de la mà de Compromís, el PSPV-PSOE i la pròpia plataforma.



Peris ha convocat una roda de premsa aquest dimarts per a explicar la seua decissió, que es produeix després de l'episodi que va portar a la destitució de Rafael Monterde com a gerent de les Naus, una mesura que el regidor es va veure abocat a adoptar després de publicar-se que aquell, encara que no està imputat en el cas, havia tingut relació amb la trama de Cooperació que va portar a la presó al exconseller del PP Rafael Blasco.