Diners ‘b’ a canvi de contractes públics: El tema tabú de les confessions en el judici del cas Gürtel

La cadena de confessions d’empresaris, membres de la trama Gürtel i el número dos del PP de Francisco Camps revelen un cas clar i evident de finançament il·legal d’un partit. Dels dies de judici transcorreguts es desprén que les acusacions han aconseguit demostrar ja a hores d’ara els dos delictes pels quals es va obrir vista oral, el delicte electoral i el continuat de falsedat. Però sembla que la causa no anirà més enllà. Ni per les autoinculpacions ni per les qüestions que formulen la fiscalia, l’Advocacia de l’Estat i l’acusació popular.

“No s’ha preguntat als empresaris què rebien quan afluixaven els xavos?”, es va preguntar Álvaro Pérez El Bigotes en el seu interrogatori de la setmana passada en què va apuntar Francisco Camps. Doncs no, en les cinc sessions de judici ningú no ha entrat en aquest tema ni per què els patrons valencians van donar generosament uns dos milions d’euros entre diners ‘b’ i pagaments a Orange Market.

Reconéixer que els empresaris van finançar irregularment el PP valencià a canvi d’adjudicacions en la Generalitat hauria suposat un problema per a tots els acusats i la possible obertura d’una nova peça en què s’investigaren els delictes de prevaricació i malversació de cabals públics. Per cert, un poc més que plausible, perquè aquests delictes no estarien prescrits ni per a Francisco Camps ni per als càrrecs públics que hagueren permés aquest bescanvi.

De fet, en la seua confessió els empresaris reconeixen els pagaments d’actes del PP, però no a canvi de què. Tampoc el comptable de Gürtel, Pablo Crespo o el mateix Ricardo Costa. També és cert que, en el cas que la fiscal haguera plantejat aquests delictes, potser hauria estat impossible albirar un acord amb els acusats perquè les penes de presó s’haurien disparat. Això sí, es podria obrir investigació contra càrrecs del PP als quals s’ha acusat greument en el judici i que se salvaran perquè han prescrit els delictes electorals i la falsedat.

Guerra entre Costa i Rambla

D’altra banda, el judici també ha evidenciat la guerra oberta entre dos antics companys de partit. Ricardo Costa i l’exvicepresident Vicente Rambla. L’advocat de Rambla ha arremés contra Costa en preguntar-li si la trama li havia regalat “una moto groga” o si el “xòfer de l’empresari Gabriel Batalla li va donar diners en metàl·lic”. L’exsecretari general del PP es va negar a contestar. Abans, Costa havia situat Rambla com a coneixedor del pagament de diners ‘b’ dels empresaris.