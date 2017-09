Egevasa vendrà la seua participació en Aigües de Calp i valora les seues accions en 2,3 milions

L’empresa mixta Egevasa –propietat al 51 % de la Diputació de València i 49 % d’Aigües de València– està iniciant un procés de desinversió de les societats de proveïment d’aigua que estan fora del seu àmbit natural d’actuació, la província de València. La primera mercantil de què prepara l’eixida és Aigües de Calp, segons ha pogut saber eldiario .es.

Per al procés de venda de les seues participacions, Egevasa ha encarregat un estudi per a conéixer el valor de les seues accions en l’entitat que dóna servei al municipi de la Marina Alta. L’informe d’una consultora externa ha conclòs que les participacions de l’empresa mixta de la Diputació de València valdrien uns 2,3 milions d’euros. Com que hi ha una majoria pública en el consell d’administració, aquests actius haurien d’eixir a subhasta.

Aigües de Calp és una empresa mixta formada en un 40 % per l’Ajuntament de Calp i en un 60 % per Servicios Hídricos Continentales SA ( Serhico ), una societat el 70 de la qual % pertany a Egevasa i el 30 % restant a Lubasa . La consultora externa contractada per a valorar les participacions de Serhico ha conclòs que el valor d’aquesta firma és d’uns 3,2 milions, així que les accions de l’empresa mixta de la Diputació de València estarien al voltant dels 2,3. De moment, aquesta valoració no ha arribat al consell d’administració.

La intenció d’ Egevasa és eixir de les empreses en què participa fora de la província, cosa contradictòria de la decisió presa per Proaigües Alacant –l’empresa 100 per 100 pública de la Diputació d’Alacant–, que de la mà de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals ( Epsar ) fa a hores d’ara treballs en plantes fora del seu àmbit d’actuació, la província de l’Alacant.