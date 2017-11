Els ‘ex’ de Ciutadans ixen al rescat del Consell després de la insubordinació de Podem

L’enduriment de les posicions de Podem ha provocat un pacte curiós en les Corts aquest divendres. La formació morada s’ha abstingut en la votació de les esmenes a la totalitat de la Llei d’acompanyament als pressuposts i, en el seu lloc, els vots dels exdiputats de Ciutadans han servit per a tirar endavant aquesta norma.

La Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat s’enfrontava aquest divendres a les esmenes a la totalitat del PP i Ciutadans, que demanaven que es tornara al Consell per tramitar-ne una de nova. Podem, que no està d’acord amb aquesta norma, ha rebutjat donar suport a les posicions de la dreta, però tampoc no s’ha sumat als partits de l’executiu autonòmic. La taxa turística, la línia nominativa a Airnostrum –de 3 milions d’euros per a renovar la flota–, estan entre els motius per a rebutjar la norma.

La veritat és que la formació morada està molesta amb l’actitud del Consell. I així ho ha demostrat Antonio Montiel, el seu exportaveu, que ha exercit de defensor de la posició del grup en aquest ple. Montiel ha advertit al bipartit, encara que centrant la càrrega en el PSPV, que “la superba és roiníssima per a governar en minoria, recorden que no tenen majoria” i li ha recomanat que adquirisca un poc d’humilitat. “Ens preocupa que hi haja poca autocrítica pel Consell”, ha considerat, i ha tornat a assenyalar “Puig no té majoria parlamentària”.

Fins ara, els vots de Podem, soci del Botànic, han estat clau per a tirar endavant les iniciatives de l’executiu. Els tres partits han pactat nombroses lleis i la formació morada ha estat impulsora de mesures contra la pobresa o de l’Agència Antifrau, entre altres. La formació morada des d’un primer moment va advertir PSPV i Compromís que el seu suport no era un xec en blanc, i ho va posar de manifest en la votació d’investidura de Ximo Puig, en què van prestar només els vots necessaris.

Dos anys després, els equilibris en l’oposició són uns altres i obrin la via a noves negociacions. Els 4 diputats de Ciutadans, els anomenats ara “agermanats”, han votat contra les esmenes de la formació taronja i els populars després de diverses converses durant el dia amb càrrecs socialistes. En acabar la votació, el portaveu socialista s’ha acostat a donar la mà a Alexis Marí, Alberto García, Domingo Rojo i David de Miguel i posteriorment els ha agraït el vot. Mentrestant, en la bancada popular, els diputats els cridaven “dignitat” i els retreien la “vergonya”.

A l’eixida, Manolo Mata ha respost a Montiel que si roïna és la “superba de les minories”, tampoc no val “la superba intel·lectual de qui creu que té la raó en tot” i ha incidit que enguany el Consell ha presentat les lleis de pressuposts i d’acompanyament “més podemitzades” de totes, en referència a les propostes de la formació morada que hi han introduït. A més, ha insistit a preguntar si creuen que val la pena per una taxa amb què es podrien recaptar 40 milions d’euros “arruïnar un pressupost de 20.000 milions”. El pols continua tens.