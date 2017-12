Els ciclistes no podran accedir a l’interior del Parc Central, però disposaran de 26 aparcabicis

La primera fase del Parc Central que obrirà les portes a la primavera de l’any que ve sobre una superfície de 110.000 metres quadrats que dóna al carrer de les Filipines, Peris i Valero i Malilla serà terreny vedat per als ciclistes.

Encara que l’actual ordenança de Circulació, que està en fase de revisió, prohibeix com a norma general la circulació de bicicletes pels jardins de la ciutat, sí que deixa la porta oberta a fer excepcions sempre que estiga senyalitzat degudament.

No obstant això, fonts municipals han informat que no serà el cas del Parc Central, l’accés del qual serà exclusiu per a vianants.

Precisament per aquest motiu i per a incentivar l’ús de la bici com a mitjà de transport per a arribar al parc, s’ha previst la instal·lació d’un total de 26 aparcabicis en tot el perímetre del jardí.

A més, s’han construït uns 1.300 metres de carril bici per a arribar al parc. En concret, un tram de connexió amb Ausiàs March, un altre ramal al carrer de les Filipines pel perímetre del parc i un altre des del cantó del concessionari en la rotonda de Sanchis Guarner cap a Peris i Valero, i per la part inferior del viaducte fins a la passarel·la d’Amparo Iturbi.

Sobre això, el portaveu de València Amb Bici, Antonio Llópez, ha comentat que no té molt de sentit que es permeta l’accés a ciclistes en aquesta primera fase del parc, ja que actualment no millora la connectivitat amb l’altra part de la ciutat per tal com les vies continuen en superfície: “Per exemple, a Vivers sí que seria interessant que habilitaren un itinerari per a creuar d’una banda a l’altra de la ciutat”.

No obstant això, sí que ha recordat que una vegada estiguen les vies soterrades i la totalitat del parc acabat, sí que hi ha planificada una connexió ciclista entre el carrer de Dénia i el de Sant Vicent travessant el jardí.

Llópez ha considerat més important en l’actualitat millorar la connexió del parc amb l’anella ciclista donant continuïtat a l’itinerari del carrer de les Filipines, una millora que, a parer seu, passaria per fer un carril bici pel carrer d’Alacant.

Tancat a les nits

Igual que altres grans zones verdes de la ciutat com ara Vivers o el Parc de l’Oest, el Parc Central estarà tancat a les nits, encara que la tanca permetrà l’accés a les naus que es destinaran a Universitat Popular, centre cultural, poliesportiu i serveis socials.

Les dues primeres es posaran en funcionament l’any que ve. El parc no disposarà inicialment d’altres mesures de seguretat addicionals, com ara càmeres de videovigilància.