Els Yomus protagonitzen una nova baralla a Barcelona 72 hores després de les agressions del 9'Octubre

Aquest dijous hi ha hagut un nou altercat protagonitzat per ultres, i com dilluns passat ha comptat amb la presència de membres del grup valencià Yomus. En aquest cas, els disturbis s'han produït a Barcelona a la finalització de la marxa del 12 d'Octubre en favor de la unitat d'Espanya, quan aficionats radicals de diferents equips de futbol -entre ells, els valencianistes, el Frente Atlético o els Hooligans del Sabadell- s'han enfrontat a colps de cadira en una terrassa del centre de la ciutat comtal, la qual cosa ha provocat la intervenció dels agents de la Guàrdia Urbana per a frenar la batalla campal.

La grieta entre los que defienden el reclamo catalán por la independencia y los que no quieren separarse de España terminó a los sillazos pic.twitter.com/M4Gas6BikP — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 12 de octubre de 2017

Aquesta baralla, que investiguen els Mossos d'Esquadra, es produeix a penes 72 hores després dels disturbis del passat dilluns, festivitat del 9 d'Octubre, quan membres de la ultradreta valenciana, amb una destacada presència dels Yomus, van agredir a alguns dels participants en la manifestació convocada per col·lectius d'esquerres i nacionalistes. " Era l'extrema dreta de cacera", va denunciar un dels agredits després d'eixir en defensa d'una xica a la qual estaven colpejant diversos ultres.

Arran d'aquests fets, tant la Fiscalia (d'ofici) com la pròpia Policia Nacional han obert una recerca que ha provocat el primer detingut, un home de 41 anys resident a València que ja ha sigut posat en llibertat "amb càrrecs" després de prestar declaració davant el jutge. No obstant açò, el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, anunciava que en les pròximes hores es produiran noves detencions derivades de la investigació policial, que ja ha permès identificar a alguns dels agressors.

Yomus, braç armat de la ultradreta valenciana

Diversos centenars d'integrants del grup ultra del València Club de Futbol van participar en la processó cívica del passat dilluns, insultant a càrrecs públics valencians, representants de Compromís i Podemos, mentre a la vesprada van liderar la confrontació amb els participants en la manifestació del Dia de la Comunitat Valenciana -entre els agredits es trobava algun periodista-. Alguns d'aquests 'yomus' ja tenen antecedents penals i policials.

El grup ultra ha reivindicat amb càntics a Mestalla, en més d'una ocasió, l'assassinat de Guillem Agulló, l'autor del qual va ser Pedro Cuevas, integrant de la penya, com també ho són Joan Josep Martínez o Sergio Ochando, condemnats per apunyalar a un jove en 2008 a València.

La Policia creu que no hi ha més de 200 'yomus' actius i que la majoria estan identificats, però en els actes del 9 d'Octubre en la plaça de l'Ajuntament de València van participar alguns més. La penya ultra s'ha convertit en els últims temps en un catalitzador de la violència de la ultra dreta a València.