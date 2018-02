Els candidats a rector de la Universitat de València s’examinen davant dels alumnes

“Organitzem el debat perquè pensem que els estudiants són crítics i amb criteri i poden aportar visions diferents”. Així ha arrancat el debat entre els candidats a rector i l’Assemblea d’Estudiants de la Universitat de València. Paula Sala, estudiant de medicina i portaveu de l’Assemblea, ha estat l’encarregada de moderar aquesta trobada entre alumnes i aspirants a dirigir la Universitat. Una trobada que semblava relaxada per a Mavi Mestre, Vicent Martínez i María Antonia García Benau, però que de seguida ha agafat un to de retrets.

“Els alumnes rebutgem les actituds paternalistes que assumeixen les nostres preferències sense preguntar-nos-ho o que no ens deixen participar en la presa de decisions”, ha arrancat la intervenció la portaveu dels alumnes. Aquesta vegada, els professors han estat els examinats. I no ha estat fàcil.

Els estudiants han preguntat per la política lingüística, per la metodologia docent i per les propostes per a millorar la participació. “Estem cansats de metodologies docents obsoletes que ens ignoren, de vomitar temari en un examen”, ha retret Sala. Davant de la crítica, els candidats han reconegut que al professorat li falta formació i no exclusivament en noves tecnologies. “Què canvia que un professor et llija la diapositiva en classe o que ho faça des d’un ordinador? És el que s’entén per innovació docent? Els estudiants no entenem per innovació acadèmica usar més ordinadors”, ha afegit la portaveu dels alumnes.

“Necessitem una formació en eines comunicatives. Els estudiants no són els mateixos que fa deu anys, cal fer un esforç continu, no són clients de la universitat”, ha respost Vicent Martínez. “Cal avançar en les classes interactives a distància a través de l’aula virtual, però també a formar bons ciutadans”, ha proposat Mavi Mestre, mentre que M. Antonia García Benau advoca per incrementar els treballs i els debats en classe per a “crear un pensament que els acoste a la vida laboral”. Tots coincideixen a incrementar la inversió tecnològica i la formació del professorat en aquestes matèries.

Pel que fa a la participació, els tres candidats consideren que s’ha d’incrementar el paper dels estudiants, en especial en les enquestes de qualitat educativa, que emplenen els alumnes a final de cada quadrimestre per avaluar les assignatures i els professors. L’actual vicerectora proposa un passaport cultural, “un currículum paral·lel en què s’incloguen les activitats de participació”; Martínez, catedràtic d’astronomia i astrofísica, planteja incrementar les eines digitals –“si la votació fóra telemàtica es notaria”, ha dit–, però tornar a les avaluacions en paper, personals i durant les classes, mentres que García Benau advoca per crear espais per als universitaris i les activitats culturals, “que visquen la universitat”.

Com en tot debat, aquest ha tingut les seues enganxades. En especial, entre Martínez i Mestre, que és actualment vicerectora, segona de l’equip d’Esteban Morcillo. El candidat ha retret a la seua contrincant que siga responsable de l’externalització de molts serveis -cafeteries, reprografies- i de “precaritzar” la institució, en referència als professors associats. Mestre s’ha defensat al·ludint a la taxa de reposició del Govern central, que impedeix desplegar molts serveis de la Universitat. García Benau també considera que Mestre ha de retre comptes en compte de “posar-se les mans al cap” en parlar de privatització de serveis.