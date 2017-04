Els valencians puntuen amb un 5,7 la gestió de Ribó i amb un 3,6 la de Rajoy

Els valencians tenen molta millor percepció de la gestió de l’Ajuntament de València que del Govern d’Espanya.

Aquesta és una de les principals conclusions que es desprenen del primer baròmetre d’opinió dut a terme a la ciutat de València pel mateix consistori.

Segons han informat el regidor de Control Administratiu, Carlos Galiana, i l’alcalde de València, Joan Ribó, l’enquesta s’ha dut a terme de manera personal a peu de carrer entre 2.211 ciutadans majors de 18 anys empadronats a la ciutat entre el 17 de febrer passat i el 18 de març.

L’estudi ha estat comandat i gestionat per l’oficina estadística municipal, encara que les enquestes a peu de carrer s’han encarregat a una empresa amb un cost de 17.600 euros.

Ribó s’ha congratulat que el 43,6% dels enquestats creu que en l’últim any la ciutat ha millorat i que en una escala d’1 a 10 puntuen la gestió de l’Ajuntament amb una nota mitjana de 5,7, mentre que en el cas de la Generalitat la nota és d’un 5,4 i en el del Govern d’Espanya és d’un 3,6: “Cal tenir en compte que l’enquesta es va fer abans que s’anunciaren els pressupostos de l’Estat”, ha advertit l’alcalde de València.

Sobre la gestió dels diversos serveis municipals, el que trau millor nota és Mercats Municipals (6,9), Festes Populars (6,8) i Platges (6,8). Els pitjor valorats són Neteja (5,3), Circulació (5,1) i Aparcament (3,9).

En aquest sentit, Ribó ha especificat que l’epígraf relacionat amb l’aparcament no es refereix només a falta de places, sinó també a estacionament irregular en carrers de vianants o carril bus.

Preguntats sobre els principals problemes per districtes, el 19,9% dels enquestats destaquen la falta de neteja, el 19% l’urbanisme (falta d’aparcament gratuït, senyalització de calçada, obres públiques que no s’acaben, falta d’enllumenat públic, fer el centre per a vianants, millores en el paviment , situació de contenidors, etc.) i el 8,6%, la falta d’equipaments públics i serveis.

Pel que fa als hàbits de mobilitat, l’estudi destaca que el 43,1% dels enquestats assegura que es mouen per la ciutat amb els busos de l’EMT, el 20,3% amb cotxe, el 16,5% caminant, el 11% amb metro, el 5,7% amb bici i un 2,7% amb moto.

Sobre els mitjans de transport que hauria de prioritzar l’Ajuntament, el 46,6% aposten per l’autobús, el 18,1% pel metro /tramvia (competència de la Generalitat), l’11,1% per la bicicleta i el 8,8% pel cotxe.

L’enquesta inclou una pregunta sobre intenció de vot, que, sense tenir prou rigor pel fet que hi ha un percentatge molt alt que no hi contesten (13,8%) o que no ho saben (15,5%), dóna un empat tècnic entre Compromís (15,7%) i el PP (15,6%). València en Comú/Podem superaria el PSPV (10,6% i 9% respectivament) mentre que Ciutadans cauria al 5,3%.